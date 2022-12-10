Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"Если мы сейчас посмотрим ретроспективно и произведем отсчет до 30 мая этого года, когда был принять шестой санкционный пакет, в который входили нефтяные санкции, то увидим, что шла подготовка к 5 декабря, введению нефтяного эмбарго. А дальше подготовка будет продолжаться до февраля 2023 года, когда заработает эмбарго на российские нефтепродукты. То есть весь этот период рынок был под влиянием ожидания, что же дальше будет... А сейчас мы и наблюдаем, что происходит. Я бы сказал так, что это мягкое удушение России, но нам, Украине, хотелось бы, чтобы это было быстрее", - прокомментировал эксперт по международным отношениям в сфере энергетики и безопасности.



Михаил Гончар отметил, что в глобальном масштабе это санкционное давление является быстрым процессом.



"Эффект, я думаю, будем уже видеть где-то во втором квартале следующего года. Понятно, что есть балансовое уравнение, то есть сколько добыли нефти или произвели нефтепродуктов, столько же должно быть и реализовано. Однако стабильного рынка практически не бывает, особенно когда есть влияние политических и геополитических факторов", - заметил Гончар.

5 декабря эмбарго Евросоюза на поставку российской нефти вступило в силу

Также Андрей Клименко, главный редактор портала BlackSeaNews, отметил, что нефтяное эмбарго сократит вдвое доходы РФ от экспорта сырой нефти.

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