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Главная война с Россией Эффект от эмбарго на российскую нефть мы увидим только в 2023 году, – экономический эксперт Клочок
Эксклюзив

Эффект от эмбарго на российскую нефть мы увидим только в 2023 году, – экономический эксперт Клочок

31 мая, 2022 вторник
10:49
война с Россией

Экономический и политический эксперт Валерий Клочок считает, что эффект полноценного эмбарго на российскую нефть мы сможем наблюдать в начале 2023 года

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Когда вчера я читал комментарии на Reuters по поводу того, что ЕС может не согласовать шестой санкционный пакет против РФ, то мне это было шокирующей новостью. Сегодня уже чиновники из ЕС заявили, что шестой пакет санкций, в который входит эмбарго на российскую нефть будет принят. Однако самого текста санкционного пакета нет. Поскольку нефтяное эмбарго является техническим моментом и текст будет опубликован в среду", – рассказал Клочок.

Клочок отметил, что по информации разных источников после принятия шестого пакета санкций, Россия будет терять $22 млрд в год от нефтяного эмбарго.

"Опираясь на то, что пишет и Bloomberg и то, что заявляют чиновники, действительно $22 млрд потерь понесет Россия от нефтяного эмбарго. Также нужно понимать, как будет работать нефтяное эмбарго. До конца года российскую нефть будут получать Венгрия, Словакия и Чехия. Три страны ЕС исключили из этого списка. Другие страны тоже в таком объеме будут получать российскую нефть. То есть, эффект от полноценного эмбарго на российскую нефть мы увидим с 1 января 2023 года", - пояснил Клочок.


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