Эффект Бахмута: ВСУ "связали" врага на Донбассе и создали предпосылки для контрнаступления
Бахмутское направление – одно из трех приоритетных для армии РФ на Донбассе: именно здесь враг сосредотачивает ключевые штурмовые подразделения, пытаясь прорвать оборону украинских позиций.
Но полностью захватить или хотя бы окружить город-крепость россиянам до сих пор не удается, несмотря на круглосуточные атаки и обстрелы.
На Бахмут оккупанты давят с трех сторон: в районе Богдановки – Хромового и в районе Ивановского. Это фланги украинской группировки.
Продвижение российских войск на этих направлениях позволило значительно ухудшить локацию Вооруженных Сил Украины в Бахмуте: через эти населенные пункты проходят основные пути сообщения. К тому же за прошедшие сутки противник вел бесполезные наступательные действия в направлении населенных пунктов Богдановка, Ивановское и Александро-Шультино.
Продвижение российских войск на этих направлениях позволило значительно ухудшить локацию Вооруженных Сил Украины в Бахмуте: через эти населенные пункты проходят основные пути сообщения
Россияне давят на Бахмутский гарнизон ВСУ с трех сторон.
В самом Бахмуте оккупанты пытаются продвинуться непосредственно из центра в западную часть города. Бои продолжаются в районе ул. Чайковского, Юбилейной, Леваневского и Толбухина. В городе с российской стороны действуют наемники ППК "Вагнер" и подразделения 106 дивизии воздушно-десантных войск РФ. Но взять город под контроль противнику не удается.
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По словам командующего Восточной группировкой войск Александра Сырского, ситуация достаточно сложная. Вместе с тем на отдельных участках города враг был контратакован нашими подразделениями и оставил некоторые позиции.
Бои на Бахмутском отрезке имеют как тактическое, так и стратегическое значение для всей ситуации на Донбассе
Бои на Бахмутском отрезке имеют как тактическое, так и стратегическое значение для всей ситуации на Донбассе. По моему мнению, это позволило Силам обороны решить четыре ключевых задачи:
во-первых, за 9 месяцев боев на Донбассе в Украине успели провести мобилизационные мероприятия, увеличив численность армии до миллиона;
во-вторых, успели научить личный состав не только на полигонах в Украине, но и на полигонах стран НАТО – речь идет об элементах овладения высокотехнологичными образцами вооружения;
в-третьих, получили образцы этого вооружения, причем речь идет о наступательных видах;
в-четвертых, успели построить вторую и третью линии обороны и "утилизировать" значительное количество личного состава врага, в том числе из ППК "Вагнера".
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Если говорить о боях в районе Бахмута, это решение основных проблем – сдерживание наступления российских оккупантов и создание предпосылок для украинского контрнаступления.
По неофициальным данным, Москва поставила себе очередной дедлайн по захвату Бахмута – взять город они стремятся к 9 мая
По данным российской стороны, в частности военного преступника Пригожина, в районе Бахмута концентрируется три бригады ВСУ. Более того, сам Пригожин рисует очень страшные для российской стороны картины возможного контрнаступления ВСУ в этом направлении, настаивая на том, что из-за отсутствия оборонительных позиций оккупационной российской армии успешное контрнаступление украинской армии может привести к военной катастрофе для российских оккупантов.
Напомним, по неофициальным данным, Москва поставила себе очередной дедлайн по захвату Бахмута – взять город они стремятся к 9 мая. На этом отрезке фронта в Донбассе Россия сосредоточила войско, которое численностью соразмерно армии Чехии или Венгрии: почти 30 тысяч солдат.
Об авторе. Дмитрий Снегирев, обозреватель Эспрессо
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