"Эффект бабочки": телескоп показал слияние двух галактик

Об этом говорится на сайте обсерватории.



NGC4567 и NGC4568 получили название галактик-бабочек из-за их крыловидной структуры. Галактики начинают сталкиваться и сливаться одна в другую.



"Столкновения галактик - необычное явление во Вселенной. Мы можем представить их жестокими и катастрофическими, но на самом деле они неожиданно мирны, как вальс в исполнении звезд, газа и пыли, а "хореографом" выступает гравитация", - сообщает обсерватория.



Такие столкновения и слияния также считаются окончательной судьбой Млечного Пути. По мнению ученых, он испытывает аналогичное взаимодействие с нашей соседней галактикой Андромедой.





Напомним, Hubble сделал фото трех галактик в созвездии Феникс.