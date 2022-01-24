"Эффект бабочки": телескоп показал слияние двух галактик
Телескоп Европейской южной обсерватории Very Large Telescope (VLT) в Чили сделал снимок двух галактик NGC4567 и NGC4568 в созвездии Дева
Об этом говорится на сайте обсерватории.
NGC4567 и NGC4568 получили название галактик-бабочек из-за их крыловидной структуры. Галактики начинают сталкиваться и сливаться одна в другую.
"Столкновения галактик - необычное явление во Вселенной. Мы можем представить их жестокими и катастрофическими, но на самом деле они неожиданно мирны, как вальс в исполнении звезд, газа и пыли, а "хореографом" выступает гравитация", - сообщает обсерватория.
Такие столкновения и слияния также считаются окончательной судьбой Млечного Пути. По мнению ученых, он испытывает аналогичное взаимодействие с нашей соседней галактикой Андромедой.
- Напомним, Hubble сделал фото трех галактик в созвездии Феникс.
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