Ее выпустили из тюрьмы, - тренер сборной Украины по биатлону о выздоровлении олимпийской чемпионки от коронавируса
Главный тренер сборной Украины по биатлону Урош Велепец надеется, что Елена Белосюк сможет показать свою лучшую форму в эстафете на Олимпиаде-2022
Об этом он сообщил в эфире телеканала "UA: Первый".
Велепец также отметил, что Белосюк (Пидгрушну) удерживали на самоизоляции не в наилучших условиях.
"Ее выпустили из тюрьмы, так сказать. Она пришла поддержать девушек перед спринтом как капитан. Завтра проведет первую тренировку, и надеемся, что на эстафете она сможет показать сильнейшую форму", - сказал главный тренер сборной Украины по биатлону Урош Велепец.
Елена Белосюк заболела коронавирусом перед открытием Олимпиады в Пекине. После этого украинка находилась на самоизоляции в отеле.
Белосюк уже находится в расположении сборной Украины по биатлону. У нашей команды теперь есть 4 здоровых биатлониста, а это то количество, которое нужно для выступления на эстафете на Олимпиаде-2022 в Пекине.
Члены сборной Украины Дарья Блашко, Михаил Гуменяк, Игорь Ященко и Юрай Санитра, сдавшие в Пекине положительные тесты на COVID-19, до сих пор на самоизоляции.
Елена Белосюк является олимпийской чемпионкой - 2014 в эстафете.
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