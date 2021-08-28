Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Новости Ее покровительство - это благословение небес. Успение Пресвятой Богородицы: история, значение, надежды великого праздника

Ее покровительство - это благословение небес. Успение Пресвятой Богородицы: история, значение, надежды великого праздника

Татьяна Зинченко
28 августа, 2021 суббота
09:00
Новости

Сегодня, 28 августа, - Успение Пресвятой Богородицы - большая торжественность в христианской жизни

Или Успение, когда просят Небесную Покровительницу молиться за нас, потому что в Ее молитвах - благодать. Праздник входит в двенадцать крупнейших церковных праздников, последний по новому стилю, а уже с сентября начинается новый церковный год.

Закончился Успенский пост, печется хлеб нового урожая, готовятся блюда из того, что даровано нам в этом году.

Слово "Успение" у историков и религиоведов читается как "мирная смерть", а филологи видят в нем еще и лирическое - "сон".

В этот день чрезвычайно торжественно звучат церковные колокола. Помню, еще с детства они меня трогали и настраивали на особый лад. Может, потому, что мы на пороге осени, а может, что бабушка очень любила этот праздник и много рассказывала о нем, а может, потому, что нам, девушкам, очень хотелось знать о Деве Марии много.

- Кто придумал эти церковные колокола? Какой-то очень добрый человек. Правда, бабушка? - спросила как-то, потому что всегда очаровывалась их мелодией.

- Правда ... Я их как слышу, то будто небо расширяется, и душа с этим расширяется.

- А мне даже холоднее, бабушку, такие мурашки по коже. У вас есть муравьи на коже?

Как она любила этот праздник! Побеленный изнутри и снаружи дом, вышитый рушник на образах, накрахмаленные тюли, букеты георгинов и астр.

- Давайте, я сделаю букеты, неправильно все смешивать. Лучше будет, если отдельно жоржиновий букет и отдельно - с астр. Вы всего намешали ...

А она добавляла еще по несколько веточек тонких пушистых травинок с красными ягодками, по несколько - полосатых травинок, странных таких. И букет выходил космическим, венец всего лета.

Такой букет она несла утром на Успение в храм.

- Ну то бери свой уже, панна моя малая. Где там этот твой букетик? - добродушно улыбалась она и кивком одобряла мой из белых астр: "Ох же уже модистка!".

А после прихода из храма выкладывала на стол пирожки с яблоками, наливала в кружки молоко - пост закончился. И рассказывала историю о Божией Матери, которая по сей день жила на земле.

Она молилась у гроба Христа, она так хотела добра всем ... В один из таких моментов и явился ей архангел Гавриил и предупредил о переходе к жизни небесной, который должно произойти совсем скоро. И подарил Ей пальмовую ветвь, чтобы подтвердить свое присутствие и правдивость сказанного.

А потом Христос сошел на землю в сопровождении душ праведников, ангелов и архангелов и забрал тело и душу Богородицы на небеса.

- Ей там хорошо, бабушка?

- Она молится за нас. Ее молитвы - светлые. Ее покровительство - это благословение небес ...

Я смотрела на небо, представляла, как это все там. И верилось, что молитвы светлых людей творят чудеса ...

Икона Успения Богородицы, Волынского краеведческого музея
А после Успения мы с бабушкой начинали собирать калину - для здоровья, для пахучего чая, для мягких пирожков, для красоты - говорила она.

И еще говорила, что калина затем становится целебной. "Поскольку в ней немного от тебя что-то есть, и от меня, от всех нас. Люби ее, нашу калину".

Приметы Успения:

А как оно будет - увидим, конечно. Хотя ни погода, ни время года погоды в душе на самом деле не делают

  • Какое Успение - такая и осень.
  • Появилась радуга на небе - осень будет теплой.
  • Хорошая погода - бабье лето будет прохладным.
  • Много паутины - зима будет морозной и малоснежной.

С праздником, православные! Небесного покровительства и Любви!

Читайте также:
26 августа, 2021 четверг
В Кабуле произошли новые взрывы, - СМИ
Телеканал "НАШ"
26 августа, 2021 четверг
Герасимьюк: Решение по лицензии канала "НАШ" принято из-за "скабеевщины"
Паралімпіада, плавання
26 августа, 2021 четверг
Паралимпиада-2020: Как выглядит медальный зачет Игр в Токио
Киев
+14
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.81
    Покупка 26.81
    Продажа 27.06
  • EUR
    Покупка 31.42
    Продажа 31.86
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, суббота
28 августа
10:00
Российские войска во второй раз в течение утра обстреливают Авдивку
09:37
Пандемия COVID в Украине: вторые сутки - более 2 тыс. заражений
09:15
Осужденный за борьбу с Майданом экс-заместитель начальника милиции Одессы восстановился в должности, - СМИ
08:55
В Афганистане ликвидирован планировщик терактов "ИГ", - CNN
08:23
Вступление в ПТУ продлено до 1 октября
08:00
27 августа на фронте 7 обстрелов неподалеку от 6 поселков и сел, россиянами убит защитник Украины
07:26
В небе над Харьковщиной обнаружено иностранный беспилотник
07:10
Эксклюзив
COVID-19
COVID-19 как экономический кризис природного происхождения
07:00
Книга для меньшинства, сатана в юбке и замаханная женщина - 5 книг, где говорят горькую правду
2021, пятница
27 августа
23:00
Марсоход Perseverance снова готовится добыть образец марсианского земли
Вторая попытка: марсоход Perseverance снова готовится добыть образец марсианской почвы
22:41
Дмитрий Кулеба
"Не отвечают дружественному характеру": Кулеба о словах президента Эстонии о вступлении Украины в ЕС
21:51
В Киеве на Южном мосту в результате двух ДТП затруднено движение
21:18
В Харьковском горсовете проводят обыски
21:03
Николай Рудьковский
ОГПУ просит суд арестовать бывшего министра Рудьковского
20:45
Более 230 украинцев остаются в Афганистане, - посол
20:38
Зеленський и Санду
Говорили о возвращении энергокомпаний и "Крымской платформе": Зеленский встретился с Санду
19:51
Теракт возле аэропорта Кабула: среди погибших были граждане Великобритании
19:50
Янукович
Дело "Межигорья": Януковича повторно вызвали в суд
19:27
В Беларуси ликвидировали Ассоциацию журналистов
19:12
В Одесской области в ДТП пострадали трое полицейских
19:03
Распространение списков должников за комуслуги является нарушением закона, - Офис омбудсмена
18:54
Криштиано Роналду
Роналду стал игроком "Манчестер Юнайтед"
18:33
Николай Гусак
Судья Верховного Суда Гусак подал в отставку
18:25
дия
COVID-сертификаты в "Дии" сгенерировали около 300 тыс. украинцев, - Федоров
18:18
В Киеве двое мужчин устроили стрельбу по автомобилю
18:13
сепар
День в зоне ООС: оккупанты обстреляли позиции вблизи Новомихайловки, погиб украинский военный
18:06
В Китае одновременно взорвали 15 небоскребов-долгостроев. ВИДЕО
17:59
Присвоили более миллиона на ремонте дорог после наводнения: СБУ разоблачила чиновников на Буковине
17:37
ПриватБанк
Наблюдательный совет назначил нового заместителя главы ПриватБанка: за что он будет отвечать
17:34
Американская компания не будет закупать двигатели для космических ракет в России
17:26
газ
Поставщики газа повысили цены на сентябрь
17:26
Су-24
В России разбился бомбардировщик Су-24
17:24
фдму
"Большая приватизация": Фонд госимущества перенес аукцион по продаже ОГХК
16:54
"Равно отсутствию маски": Радуцкий объяснил, почему ношение защитных щитков является нарушением масочного режима
16:52
Наталья Диденко
Последние выходные лета будут теплыми, но дождливыми, - синоптик Наталья Диденко
16:41
вакцина
МЗ объяснил, в каких случаях вакцинируют детей от 12 лет
16:40
Кабул: число жертв терактов "Исламского государства" достигло 170
16:37
Анна Стеценко
Паралимпиада-2020: Как выглядит медальный зачет Игр в Токио
16:29
В центре Киева из-за забега ограничат движение транспорта 28 августа
16:09
Офис генпрокурора
Когда Путина смогут привлечь к ответственности за вооруженную агрессию на Донбассе: заявление ОГПУ
Больше статей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV