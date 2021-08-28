Ее покровительство - это благословение небес. Успение Пресвятой Богородицы: история, значение, надежды великого праздника

Или Успение, когда просят Небесную Покровительницу молиться за нас, потому что в Ее молитвах - благодать. Праздник входит в двенадцать крупнейших церковных праздников, последний по новому стилю, а уже с сентября начинается новый церковный год.

Закончился Успенский пост, печется хлеб нового урожая, готовятся блюда из того, что даровано нам в этом году.

Слово "Успение" у историков и религиоведов читается как "мирная смерть", а филологи видят в нем еще и лирическое - "сон".



В этот день чрезвычайно торжественно звучат церковные колокола. Помню, еще с детства они меня трогали и настраивали на особый лад. Может, потому, что мы на пороге осени, а может, что бабушка очень любила этот праздник и много рассказывала о нем, а может, потому, что нам, девушкам, очень хотелось знать о Деве Марии много.

- Кто придумал эти церковные колокола? Какой-то очень добрый человек. Правда, бабушка? - спросила как-то, потому что всегда очаровывалась их мелодией.

- Правда ... Я их как слышу, то будто небо расширяется, и душа с этим расширяется.

- А мне даже холоднее, бабушку, такие мурашки по коже. У вас есть муравьи на коже?

Как она любила этот праздник! Побеленный изнутри и снаружи дом, вышитый рушник на образах, накрахмаленные тюли, букеты георгинов и астр.

- Давайте, я сделаю букеты, неправильно все смешивать. Лучше будет, если отдельно жоржиновий букет и отдельно - с астр. Вы всего намешали ...

А она добавляла еще по несколько веточек тонких пушистых травинок с красными ягодками, по несколько - полосатых травинок, странных таких. И букет выходил космическим, венец всего лета.

Такой букет она несла утром на Успение в храм.

- Ну то бери свой уже, панна моя малая. Где там этот твой букетик? - добродушно улыбалась она и кивком одобряла мой из белых астр: "Ох же уже модистка!".

А после прихода из храма выкладывала на стол пирожки с яблоками, наливала в кружки молоко - пост закончился. И рассказывала историю о Божией Матери, которая по сей день жила на земле.

Она молилась у гроба Христа, она так хотела добра всем ... В один из таких моментов и явился ей архангел Гавриил и предупредил о переходе к жизни небесной, который должно произойти совсем скоро. И подарил Ей пальмовую ветвь, чтобы подтвердить свое присутствие и правдивость сказанного.

А потом Христос сошел на землю в сопровождении душ праведников, ангелов и архангелов и забрал тело и душу Богородицы на небеса.

- Ей там хорошо, бабушка?

- Она молится за нас. Ее молитвы - светлые. Ее покровительство - это благословение небес ...

Я смотрела на небо, представляла, как это все там. И верилось, что молитвы светлых людей творят чудеса ...



Икона Успения Богородицы, Волынского краеведческого музея

А после Успения мы с бабушкой начинали собирать калину - для здоровья, для пахучего чая, для мягких пирожков, для красоты - говорила она.

И еще говорила, что калина затем становится целебной. "Поскольку в ней немного от тебя что-то есть, и от меня, от всех нас. Люби ее, нашу калину".

Приметы Успения:

А как оно будет - увидим, конечно. Хотя ни погода, ни время года погоды в душе на самом деле не делают

Какое Успение - такая и осень.

Появилась радуга на небе - осень будет теплой.

Хорошая погода - бабье лето будет прохладным.

Много паутины - зима будет морозной и малоснежной.

С праздником, православные! Небесного покровительства и Любви!