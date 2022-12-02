Эдвард Сноуден получил паспорт гражданина России, - адвокат

Об этом сообщил адвокат Сноудена Анатолий Кучерена, передает российское информационное агентство "ТАСС".

В ответ на вопрос, получил ли Сноуден гражданство РФ, адвокат ответил: "Да, получил. Принес присягу".

Адвокат также сообщил, что виделся с Эдвордом Сноуденом и отметил, что у него все хорошо.

В 2017 году Сноуден и американская спортсменка и блоггер Линдси Миллс поженились в Москве. Анатолий Кучерена рассказал, что жена Сноудена подает заявку на получение гражданства РФ.

Напомним, программист ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден в 2013 году обнародовал секреты американских спецслужб. Поэтому мужчина вынужденно бежал в Гонконг, а с 26 июня того же года находится в России.

26 сентября 2022 г. президент России Владимир Путин предоставил Сноудену российское гражданство.

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