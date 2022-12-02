Эдвард Сноуден получил паспорт гражданина России, - адвокат
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден принял присягу и получил российское гражданство
Об этом сообщил адвокат Сноудена Анатолий Кучерена, передает российское информационное агентство "ТАСС".
В ответ на вопрос, получил ли Сноуден гражданство РФ, адвокат ответил: "Да, получил. Принес присягу".
Адвокат также сообщил, что виделся с Эдвордом Сноуденом и отметил, что у него все хорошо.
В 2017 году Сноуден и американская спортсменка и блоггер Линдси Миллс поженились в Москве. Анатолий Кучерена рассказал, что жена Сноудена подает заявку на получение гражданства РФ.
- Напомним, программист ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден в 2013 году обнародовал секреты американских спецслужб. Поэтому мужчина вынужденно бежал в Гонконг, а с 26 июня того же года находится в России.
- 26 сентября 2022 г. президент России Владимир Путин предоставил Сноудену российское гражданство.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.66
Покупка 39.66Продажа 40.34
-
EUR
Покупка 40.58Продажа 41.66
- Актуальное
- Важное