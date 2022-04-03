Едва ли не единственный в Европе откровенно поддерживает господина Путина, - Зеленский обратился к премьер-министру Венгрии Орбана

Зеленский обратился к Орбану в видеообращении.



"Хочу обратиться к еще одному человеку, который, кажется, не вполне понимает, что происходит и что переживается. Не только в Украине, но и во всей Европе. К премьер-министру Венгрии. Который едва ли не единственный в Европе откровенно поддерживает господина Путина. Мы же не просили чего-то особенного от официального Будапешта. Мы не получили даже того, что делают все остальные! Делают ради мира. Не получили жизненно необходимого транзита оборонной помощи, не увидели морального лидерства. Не увидели никакого усилия, чтобы остановить войну! Почему так?", - говорится в обращении Президента Украины.



По словам Зеленского, вся Европа желает мира.



"Вся Европа хочет мира. Вся Европа не хочет, чтобы поле боя было перенесено из Мариуполя в Будапешт или из Харькова в Краков, или из Чернигова в Вильнюс", – сказал Владимир Зеленский.





Напомним, 27 марта Виктор Орбан заявил, что отказ от российских энергоносителей будет означать остановку экономики страны.

После этого президент Польши Анджей Дуда предупредил, что Венгрия пожалеет из-за позиции Орбана , выступающего против антироссийских санкций в условиях полномасштабной агрессии РФ против Украины.

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