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Едва ли не единственный в Европе откровенно поддерживает господина Путина, - Зеленский обратился к премьер-министру Венгрии Орбана

3 апреля, 2022 воскресенье
00:46
Мир Виктор Орбан

Президент Украины Владимир Зеленский осудил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который едва ли не единственный в Европе откровенно поддерживает действия Путина

Зеленский обратился к Орбану в видеообращении.

"Хочу обратиться к еще одному человеку, который, кажется, не вполне понимает, что происходит и что переживается. Не только в Украине, но и во всей Европе. К премьер-министру Венгрии. Который едва ли не единственный в Европе откровенно поддерживает господина Путина. Мы же не просили чего-то особенного от официального Будапешта. Мы не получили даже того, что делают все остальные! Делают ради мира. Не получили жизненно необходимого транзита оборонной помощи, не увидели морального лидерства. Не увидели никакого усилия, чтобы остановить войну! Почему так?", - говорится в обращении Президента Украины.

По словам Зеленского, вся Европа желает мира.

"Вся Европа хочет мира. Вся Европа не хочет, чтобы поле боя было перенесено из Мариуполя в Будапешт или из Харькова в Краков, или из Чернигова в Вильнюс", – сказал Владимир Зеленский.

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