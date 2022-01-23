Едут не на 10 дней, а до осени. Что говорят россияне, которых сейчас забрасывают на границу Беларуси с Украиной
Команда Conflict Intelligence Team проанализировала тысячи комментариев под несколькими вирусными видео в ТикТок, на которых зафиксирована передислокация подразделений армии РФ и выделила из них информацию от родственников задействованных российских воинов о продолжительности их пребывания на корне Беларуси с Украиной, где 10-20 должны пройти войска
Как утверждается в материале СИТ, участники так называемых учений знают, что отправляются на значительно более долгое время, чем официально заявляет Минобороны РФ, передает Еспресо.TV .
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В большинстве случаев они говорят родственникам, что будут отсутствовать 9 месяцев.
Речь идет о русских воинских частях из Сибири и Дальнего Востока. Среди них те, которые непосредственно воевали против Украины в 2014-2015 годах.
Кроме того, Conflict Intelligence Team обращает внимание на размещение россиян в Беларуси вне заявленных перед этим учебных полигонов. Преимущественно россияне сосредотачиваются вдоль северной границы Украины.
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