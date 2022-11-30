Едут домой, несмотря на обстрелы. В Краматорск и Славянск вернулись около 55 тысяч человек
Благодаря возвращению украинцев домой с июля население Краматорска выросло с 45 до 80 тысяч украинцев, в том числе и в Славянске – с 20 до 40 тысяч
Об этом информирует в Медиацентре глава Донецкой ОВО Павел Кириленко .
Несмотря на обстрелы, жители Донетчины возвращаются домой.
"На июль текущего года с руководителями военных администраций мы достигли максимальной цели по эвакуации. По состоянию на 24 февраля 2022 года в Краматорске было 204 тысячи жителей, мы достигли показателя – до 45 тысяч населения. Город Славянск – чуть более 100 тысяч населения, постоянно тех, кто проживает - примерно 96 тысяч. После проведения максимально эффективной эвакуации на июль месяц оставалось менее 20 тысяч населения", - сказал Кириленко.
По ноябрю благодаря возвращению украинцев домой население Краматорска выросло до 80 тысяч мирных жителей. Также в Славянске этот показатель увеличился вдвое – до 40 тысяч.
Глава области отметил, что в настоящее время в частных домах и многоэтажках Краматорска и Славянска возобновили газоснабжение. Поэтому украинцы начали возвращаться в Донецкую область.
- Напомним, вражеские войска в течение 29 ноября нанесли 2 ракетных удара по гражданским объектам и совершили 47 авиационных ударов и 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ.
- В Славянске Донецкой области мирным жителям раздают дрова на случай полного отсутствия света и газа в течение длительного времени.
- 28 ноября оккупанты убили еще пятеро жителей Донецкой области, ранения получили 15 человек.
- Полностью возобновить газо- и электроснабжение в прифронтовых общинах Донбасса невозможно из-за постоянных обстрелов оккупантов.
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