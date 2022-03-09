"Еду на переговоры с сильной позицией": Кулеба анонсировал встречу с Лавровым 10 марта
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что на четверг, 10 марта, у него запланированы переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым
Видео обращения Дмитрия Кулебы опубликовала пресс-служба Верховной Рады Украины в Telegram.
"Готовлюсь к переговорам с моим российским коллегой, министром Лавровым. Завтра они состоятся. Мы очень серьезную сейчас проводим работу для того, чтобы максимально эффективно их провести", - рассказал Кулеба.
Дипломат отметил, что украинская сторона имеет три требования:
- Прекращение огня.
- Освобождение территории Украины.
- Решение гуманитарных вопросов.
Кулеба отметил, что нет больших ожиданий от этих переговоров, а сильная оборона Украины в этой войне позволяет требовать максимум. По мнению Кулебы, результат переговоров будет зависеть от того, с какими наставлениями прибудет его коллега из России.
"Благодаря действиям сил обороны Украины, их героизму, благодаря незыблемости позиций президента Владимира Зеленского, благодаря нашим совместным скоординированным действиям с партнерами по введению санкций, по поддержке обороны Украины, по изоляции России, я еду на эти переговоры с сильной позицией. Мы сильны. Мы уверены в себе. Будем выжимать максимум в интересах Украины и украинского народа. Что мы получим на выходе - это уже другой вопрос. Это зависит от того, в том числе, с какими инструкциями, директивами, едет на эти переговоры господин Лавров", - сказал Дмитрий Кулеба.
Глава МИД Украины выразил надежду, что Лавров подойдет к этим переговорам добросовестно и будет искать решение, как прекратить войну.
"Поэтому пожелайте мне и членам моей команды успеха, мы будем вам благодарны за эту моральную поддержку, это очень важный момент и мы, я убежден, чем бы эти переговоры не закончились, пройдем его достойно, потому что мы украинцы. Слава Украине!" - подытожил Кулеба.
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