"Едьте к нам, найдите способ пересечь КПВВ": в Кабмине призвали жителей ОРДЛО переехать на подконтрольную Украине территорию

Об этом она сказала на брифинге в Офисе президента, передает Еспресо.TV.



"Мы понимаем, что происходит, как происходит и, главное, контролируем процесс, который может происходить и может происходить вскоре. Я хочу тем людям, которые сейчас решают, что им делать, я говорю людям на ВОТ, которые боятся за своих детей и семью: Едьте к нам, найдите способ пересечь КПВВ или другим способом. Мы вас ждем, мы создадим все возможные условия, для того, чтобы вы имели где жить, что есть и для того, чтобы вы чувствовали, что вы не одни", – заявила Верещук.



Вице-премьер также обратилась к тем, "кто пытается расшатать информационную ситуацию".



"Люди - женщины, дети, пожилые люди волнуются, их беспокоит, что будет завтра и они хотят слова, которые их успокоят. Мы как власть обращаемся к тем, кто понимает важность процессов. Пожалуйста, не расшатывайте ситуацию, не причиняйте вреда ни себе, ни своим семьям, ни нашему государству. Мы на месте, мы работаем", - добавила она.



Верещук отметила, что есть координационная группа Минреинтеграции и международных партнеров.



"У нас есть план гуманитарного реагирования. Мы знаем, что мы будем делать. Я говорила о

гуманитарных коридорах, возможности для людей, особенно для женщин с детьми, гражданского населения, которое захочет покинуть ВОТ. Я искренне надеюсь, что международное сообщество поможет нам, чтобы такие коридоры были расширены. У нас только Станица Луганская работала как полноценное КПВВ", - подытожила министр.

Ранее сообщалось, что главы "ДНР" Денис Пушилин и "ЛНР" Леонид Пасечник сообщили об эвакуации населения в Россию. Прежде всего эвакуации подлежат женщины, дети и пожилые люди. Пушилин заявил, что по договоренности с руководством Российской Федерации в Ростовской области готовы места для приема и размещения людей.

Позже оккупационные власти Крыма заявили, что при необходимости готовы принять на полуострове эвакуированных жителей ОРДЛО.

В то же время в Кремле заявили, что ничего не знают об эвакуации.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный обратился к украинцам, в частности, проживающим на временно оккупированных территориях Украины, с призывом не верить лжи оккупационных властей .