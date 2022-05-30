Эдроган предложил Путину провести встречу в формате Россия-Украина-ООН в Стамбуле

Об этом сообщает ЕН .

Они обсудили "двусторонние отношения и войну Украины и России".

"В ходе разговора Эрдоган заявил, что существует необходимость в шагах для минимизации негативных последствий войны и укрепления доверия путем скорейшего создания условий для мира между Россией и Украиной", - сообщили в пресс-службе турецкого президента.

Он заявил о готовности организации встречи Украины, России и ООН в Стамбуле.