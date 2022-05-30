Эдроган предложил Путину провести встречу в формате Россия-Украина-ООН в Стамбуле
30 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным
Об этом сообщает ЕН .
Они обсудили "двусторонние отношения и войну Украины и России".
"В ходе разговора Эрдоган заявил, что существует необходимость в шагах для минимизации негативных последствий войны и укрепления доверия путем скорейшего создания условий для мира между Россией и Украиной", - сообщили в пресс-службе турецкого президента.
Он заявил о готовности организации встречи Украины, России и ООН в Стамбуле.
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