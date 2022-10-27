Эдипов комплекс и страх быть убитым, - российские эксперты о речи Путина
В России оппозиционные эксперты оценили речь Путина на "Валдае" совсем не так, как хотели бы в Кремле, - с точки зрения не геополитики, а психиатрии
Мнения российских политологов и политиков собрал телеграм-канал "Можем объяснить".
"Песков заявил, что выступление Путина на "Валдае" будут читать и перечитывать. На эзоповом языке это означает, что ядерная война в ближайшие дни не состоится. Дадут время на изучение речи Путина", - отметил политолог Константин Калачов.
"Слушаю доклад Путина "Как мы потеряли связь с реальностью" на Валдайском форуме", – отреагировал на речь политолог Александр Морозов.
"Ложь, невежество, зависть, обида, злоба, страх, банальность. Хотите отведать коктейль, в котором есть все это, – читайте онлайн-трансляции выступления Путина на "Валдае"", – прокомментировал журналист Станислав Кучер.
Публицист Станислав Белковский разглядел у Путина эдипов комплекс.
"Чистый эдипов комплекс. Если Отцу (США) можно было применить ядерное оружие, то можно и нам (Сыну)", - отметил Станислав Белковский.
"Путин снова говорит, как плохой Запад отменил российскую культуру. Это чьи муртады выдавили из страны Пугачеву, запретили концерты Шевчука и убрали с афиш имя Акунина?" – риторически спрашивает оппозиционерка Любовь Соболь.
Оппозиционер Леонид Волков, анализируя речь президента РФ, заметил, что Путин очень боится быть убитым.
"Единственный важный момент путинских маразмов – вот этот [когда Путин говорит об убийстве иранского генерала Сулеймани]. Боится очень. Очень боится. Это хорошо", – подчеркнул Волков.
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