Эдипов комплекс и страх быть убитым, - российские эксперты о речи Путина

Мнения российских политологов и политиков собрал телеграм-канал "Можем объяснить".

"Песков заявил, что выступление Путина на "Валдае" будут читать и перечитывать. На эзоповом языке это означает, что ядерная война в ближайшие дни не состоится. Дадут время на изучение речи Путина", - отметил политолог Константин Калачов.

"Слушаю доклад Путина "Как мы потеряли связь с реальностью" на Валдайском форуме", – отреагировал на речь политолог Александр Морозов.

"Ложь, невежество, зависть, обида, злоба, страх, банальность. Хотите отведать коктейль, в котором есть все это, – читайте онлайн-трансляции выступления Путина на "Валдае"", – прокомментировал журналист Станислав Кучер.

Публицист Станислав Белковский разглядел у Путина эдипов комплекс.

"Чистый эдипов комплекс. Если Отцу (США) можно было применить ядерное оружие, то можно и нам (Сыну)", - отметил Станислав Белковский.

"Путин снова говорит, как плохой Запад отменил российскую культуру. Это чьи муртады выдавили из страны Пугачеву, запретили концерты Шевчука и убрали с афиш имя Акунина?" – риторически спрашивает оппозиционерка Любовь Соболь.

Оппозиционер Леонид Волков, анализируя речь президента РФ, заметил, что Путин очень боится быть убитым.

"Единственный важный момент путинских маразмов – вот этот [когда Путин говорит об убийстве иранского генерала Сулеймани]. Боится очень. Очень боится. Это хорошо", – подчеркнул Волков.

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