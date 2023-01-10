Об этом сообщает Главком со ссылкой на шеф-редактора проекта "Детектор медиа" Наталью Лигачеву.

"Уже появляются прецеденты создания дублей телеканалов, участвующих в телемарафоне, где идут развлекательные шоу - "Холостяк", "Мастер-шеф" и другие. Это свидетельствует о том, что сами телеканалы уже устают от этого формата и хотят производить другой контент и размещать рекламу. И, кстати, у многих медийных организаций и западных доноров есть впечатление, что марафон уже не необходим с точки зрения национальной безопасности", - сказала эксперт.

Лигачева говорит, что одним из вариантов могут быть отведенные определенные слоты в эфирах для единой новостной линейки, а другой контент оставлять за самими телеканалами. Однако некоторые телеканалы сейчас могут и не потянуть самостоятельное вещание.

"Одним каналам уже хочется выйти из телемарафона и продвигать что-то свое, а другим само существование марафона и то, что на него выделены бюджетные средства, дает возможность удержаться на плаву. Впрочем, все-таки марафон сейчас выгоден прежде всего государству, которое олицетворяет нынешняя власть, но есть много нюансов по интересам зрителей и медийного рынка", – добавила Лигачева.

Медиаэксперт считает, что нужно прекращать телемарафон.

"Те телеканалы, которые не могут без него существовать, пусть уходят в небытие. У нас много телеканалов, и еще до войны было понятно, что масштабы рекламного рынка не соответствуют их количеству. Да, это коснется интересов работников этих каналов, но мы видим, что работники (закрытых) телеканалов Ахметова нашли выход из положения", – говорит шеф-редактор проекта "Детектор медиа".

Лигачева рассказала, что будущее телеиндустрии – за небольшими продакшнами.

"Таким образом, оздоровился бы медийный рынок и те, кто имеет возможность работать, добивались бы возвращения рекламы в свои эфиры", - эксперт.