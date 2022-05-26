Единый телемарафон не помогает победить Россию в информационной войне, – нардеп Княжицкий

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Сейчас украинская информационная политика не работает. Сначала, когда началось полномасштабное вторжение РФ в Украину, появились Арестович и несколько спикеров и, может, и нужно было объединить людей и дать им надежду, но дальше людям нужно говорить правду. Для этого нужно иметь инструменты. Единый телемарафон под прикрытием войны был создан не для того, чтобы выполнять какие-то функции для обороны страны, его создали для того, чтобы быстро монополизировать всю информацию и готовиться к выборам, которые должны были объявить на осень уже в июне. Однако этот единый канал никак не настроен, чтобы побеждать Россию в информационной войне. Поскольку когда министр культуры занимается тем, чтобы указывать что и какому каналу показывать, то это точно не поможет нам в информационной борьбе против РФ", - пояснил Княжицкий.

Княжицкий подчеркнул, что информационная война очень сложная работа. По словам нардепа, украинская информационная политика не настроена на иновещание, являющееся инструментом в информационные войны против России.

"Информационная борьба является очень серьезной работой. А у нас даже иновещания нет. Мы сделали, осваивая бюджетные средства, что-то там русскоязычное вместе с другими каналами в Польше, но это не распространяет нашу позицию на разных языках в мире. Мы можем сказать, что мы выиграли первый этап информационной войны благодаря Западу, потому что когда западные СМИ начали писать о вторжении, а наша власть говорила о шашлыках, то их начали читать, сейчас же Россия начинает очень сильно влиять на европейские элиты и начинаются дискуссии вроде того, нужно ли Украине становиться. членом ЕС. Поэтому кто-то должен повлиять на общества этих европейских стран. У нас для такого влияния никаких механизмов нет. Поэтому говорить, что мы профессионально ведем информационную политику будет неправильно, хотя в информационной войне мы выигрываем благодаря западным союзникам, как и выстаиваем благодаря мужеству нашего народа на поле боя", - добавил Княжицкий.

12 мая украинские журналисты и правозащитные организации выступили с призывом отстранить от участия в национальных телемарафонах ведущих, которые годами подыгрывали врагу и распространяли кремлевскую пропаганду.

14 мая журналистка Общественного Мирослава Барчук возмутилась, что Министерство культуры и информационной политики оправдывает присутствие бывших ведущих каналов Виктора Медведчука в национальном телемарафоне.

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