"Единый славянский народ". Лукашенко рассказал о своей мечте
Самопровозглашенный президент Беларуси всегда мечтал о "едином славянском народе", а Путин - о "русском мире"
Об этом Александр Лукашенко заявил в интервью AFP.
Это я мечтал о славянском государстве. Они проталкивали идею своего времени русского мира. Это я с 90-х годов говорил о том, что есть славянские государства. Я видел там и поляков, словаков, болгар и других. Мы не должны терять вот эту связь. Да, каждый живет в своем государстве. Но мы славяне", – сказал Лукашенко.
"Поэтому Путин ни о каком панславянском государстве не говорил и не мечтал. Это вы уже придумали", - уточнил Лукашенко.
"Зачем вы оскорбляли власти России? Зачем президента России оскорбляли?.. Зачем вы его демонизируете, зачем оскорбляете? То есть это нехороший фон", – заявил Лукашенко.
- 5 июля дипломат Валерий Чалый выразил мнение, что президент России Путин хочет столкнуть самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко с НАТО, чтобы уже потом РФ договаривалась с Альянсом на равных .
- 6 июля политический эксперт Зиновий Свереда выразил мнение, что война очень скоро перейдет на территорию России и Беларуси.
- 9 июля российский оппозиционный политик Марк Фейгин рассказал, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не выступает против Вооруженных сил Украины, понимая, что ракеты долетят до всех его дворцов .
- 13 июля боец ВСУ Игорь Лапин выразил мнение, что самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко принял решение вступить в войну против Украины .
- 21 июля в эфире Эспрессо военный эксперт Самусь заявил , что Лукашенко саботирует участие Беларуси в войне, ведь ВСУ уничтожат белорусскую армию.
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