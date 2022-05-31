Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, в новом проекте указано, что когда речь идет о предложении по санкциям против российской нефти, Европейский совет "призывает Совет безотлагательно доработать и принять их, обеспечив Единый хорошо функционирующий рынок ЕС, честную конкуренцию, солидарность между государствами-членами и уровни условия также по поводу поэтапного отказа от зависимости от российских ископаемых видов топлива".

"В случае внезапных перебоев в поставках будут приняты экстренные меры по обеспечению безопасности поставки", - говорится в документе.

В новом проекте также отмечается, что "Европейский совет как можно скорее вернется к вопросу о временном изъятии поставок сырой нефти по трубопроводу" из шестого пакета санкций.

Венгерский премьер Виктор Орбан перед саммитом заявил , что поддержит эмбарго на российскую нефть, если из-под его действия будут исключены трубопроводы и если Будапешт будет иметь гарантию на получение этой нефти даже в случае "несчастного случая" на трубопроводе.

Ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила , что не считает, что на саммите ЕС 30-31 мая шестой санкционный пакет будет согласован.

В то же время глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель уверен , что лидеры ЕС договорятся о санкциях в понедельник.

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