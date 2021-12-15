Единый реестр ветеранов может заработать в Украине до конца 2021 года, – министр Лапутина
Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина во время рабочей поездки в Одесскую область сообщила, что до конца 2021 года в Украине может заработать Единый реестр ветеранов
Об этом сообщает Радио Свобода.
"Он будет инструментом для систематизации политики и инструментом расширения электронных сервисов для ветеранов. Бета-версия уже презентована, надеемся, до конца года представим сам реестр. А в следующем году заработает электронный кабинет ветерана, где он сможет получать услуги", - сказала Лапутина.
Сейчас разработка реестра находится в стадии бета-тестирования.
Также, по словам Лапутиной, в 2022 году должна заработать электронная платформа по развитию ветеранского бизнеса. Она ориентирована на обмен информацией, поиск партнеров и трудоустройство ветеранов.
- Напомним, в феврале 2019 года Рада создала Единый госреестр ветеранов войны. Это единая государственная информационно-телекоммуникационная система, предназначенная для сбора, регистрации, накопления, хранения, защиты и обезличивания информации о ветеранах войны, лицах, имеющих особые заслуги перед Родиной, пострадавших участников Революции Достоинства, членов их семей.
- 14 декабря 2021 года Рада проголосовала за создание е-удостоверения ветерана войны.
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