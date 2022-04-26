"Единый народ" и "распад страны". Секретарь Совбеза Патрушев угрожает разделением Украины на несколько "государств"
Секретарь совета безопасности РФ Николай Патрушев пригрозил разделением Украины на несколько "государств" как следствием политики украинской власти и стран Запада
Об этом Патрушев сказал в интервью "Российской газете", передает РИА Новости.
При этом секретарь Совбеза РФ озвучил пропагандистские тезисы о "националистических батальонах" и якобы подчинении украинских властей Западу.
"Если что-то сегодня и объединяет живущие в Украине народы, то только страх перед зверствами националистических батальонов. Поэтому результатом политики Запада и подконтрольного ему киевского режима может стать лишь распад Украины на несколько государств", - сказал Патрушев.
Российский чиновник также назвал Революцию Достоинства госпереворотом и обвинил США в попытках "задушить Россию" и "разделить в сущности единый народ".
"Не найдя никакой положительной основы для того, чтобы привлечь украинцев на свою сторону, Вашингтон задолго до госпереворота 2014 года внушал украинцам исключительность их нации и ненависть ко всему российскому", - сказал Патрушев.
- До начала полномасштабной агрессии РФ политолог Андрей Пионтковский назвал Патрушева одним из членов "группы безумцев", стремившихся к большой войне с Украиной.
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