Об этом Патрушев сказал в интервью "Российской газете", передает РИА Новости.



При этом секретарь Совбеза РФ озвучил пропагандистские тезисы о "националистических батальонах" и якобы подчинении украинских властей Западу.



"Если что-то сегодня и объединяет живущие в Украине народы, то только страх перед зверствами националистических батальонов. Поэтому результатом политики Запада и подконтрольного ему киевского режима может стать лишь распад Украины на несколько государств", - сказал Патрушев.



Российский чиновник также назвал Революцию Достоинства госпереворотом и обвинил США в попытках "задушить Россию" и "разделить в сущности единый народ".

"Не найдя никакой положительной основы для того, чтобы привлечь украинцев на свою сторону, Вашингтон задолго до госпереворота 2014 года внушал украинцам исключительность их нации и ненависть ко всему российскому", - сказал Патрушев.

До начала полномасштабной агрессии РФ политолог Андрей Пионтковский назвал Патрушева одним из членов "группы безумцев", стремившихся к большой войне с Украиной.

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