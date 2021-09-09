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Единые рынки и интеграция валют Путин заявил, что они с Лукашенко согласовали все дорожные карты по Союзному государству

9 сентября, 2021 четверг
21:51
война с Россией Лукашенко Путин

Президент России Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко согласовали 28 дорожных карт по Союзному государству

Об этом сообщает РИА Новости.

"Согласованы все 28 программ", - заявил Путин.

До 1 декабря 2023 года должен быть подписан договор о едином рынке газа, будут готовить общие рынки по нефтепродуктам и электроэнергии.

Также в документах говорится об интеграции валютных систем, борьбе с терроризмом.

Лукашенко и Путин обсудили единое оборонное пространство.

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Александр Лукашенко
Союзное государство России и Беларуси
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