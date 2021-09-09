Единые рынки и интеграция валют Путин заявил, что они с Лукашенко согласовали все дорожные карты по Союзному государству

Об этом сообщает РИА Новости.



"Согласованы все 28 программ", - заявил Путин.



До 1 декабря 2023 года должен быть подписан договор о едином рынке газа, будут готовить общие рынки по нефтепродуктам и электроэнергии.



Также в документах говорится об интеграции валютных систем, борьбе с терроризмом.



Лукашенко и Путин обсудили единое оборонное пространство.

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