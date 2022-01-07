Единство в ответ на агрессию против Украины: главы МИД стран НАТО встретились перед заседанием Совета НАТО-РФ

Об этом сообщает в Twitter миссия США в НАТО.



"Министры иностранных дел всех стран-членов НАТО подтвердили единство в ответ на российскую агрессию против Украины на сегодняшней внеочередной сессии. В преддверии будущего Совета НАТО-Россия они отметили необходимость дипломатии, диалога и деэскалации", - говорится в сообщении.

Foreign Ministers of all @NATO Ally countries reaffirmed our unity in response to Russian aggression against Ukraine at today’s extraordinary session.

Ahead of the forthcoming NATO - Russia Council, they underlined the need for diplomacy, dialogue, & de-escalation. pic.twitter.com/ziWliT9HsA — US Mission to NATO (@USNATO) January 7, 2022

Напомним, 10 января, за два дня до заседания Совета Россия-НАТО, в Брюсселе пройдет заседание Комиссии Украина-НАТО, где обсудят вопросы безопасности.



Ранее в Москве без участия Украины состоялась встреча политсоветников Нормандского формата.



Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Франция и Германия предложили провести встречу в Нормандском формате в течение ближайших недель.



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