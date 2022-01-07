Единство в ответ на агрессию против Украины: главы МИД стран НАТО встретились перед заседанием Совета НАТО-РФ
В пятницу, 7 января, министры иностранных дел стран-членов НАТО встретились на внеочередной сессии, согласовав позиции перед заседанием Совета Россия-НАТО
Об этом сообщает в Twitter миссия США в НАТО.
"Министры иностранных дел всех стран-членов НАТО подтвердили единство в ответ на российскую агрессию против Украины на сегодняшней внеочередной сессии. В преддверии будущего Совета НАТО-Россия они отметили необходимость дипломатии, диалога и деэскалации", - говорится в сообщении.
Напомним, 10 января, за два дня до заседания Совета Россия-НАТО, в Брюсселе пройдет заседание Комиссии Украина-НАТО, где обсудят вопросы безопасности.
Ранее в Москве без участия Украины состоялась встреча политсоветников Нормандского формата.
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Франция и Германия предложили провести встречу в Нормандском формате в течение ближайших недель.
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