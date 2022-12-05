Единство страны, наша солидарность – залог нашей будущей победы. - заявление "Европейской солидарности"

Единство страны, наша солидарность – залог нашей будущей победы. Самое большое преступление против страны в условиях полномасштабной войны – это попытки расколоть общество, поссорить украинцев, используя циничные технологии информационных спецопераций. Ибо выгодоприобретатели от этого один – наш враг, российская федерация.

Досадно, что сегодня в соцсетях мы наблюдаем организованную технологию раскола, когда боты с пустыми страницами позволяют себе оскорблять военных и медиков, а затем «положительные блоггеры» Банковой используют это для собственных политиканских целей, противоречащих интересам государства.

Политтехнологи, которые раньше работали на Януковича и его людей, а сегодня снова окопались на Банковой, хорошо разбираются в провокациях и технологиях раскола общества. Люди с орбиты Банковой, как и анонимные телеграммы каналы власти, позволяют себе публично использовать язык ненависти и раскола, унижая миллионы украинцев, которые воюют и волонтерят, с 2014 года защищая страну.

За грязными провокациями против Екатерины Полищук «Птички», Маси Найема, Виталия Кличко, а также спецоперация против «ЕС» и Артура Герасимова, которому приписали так называемую «ботоферму», не предоставив ни одного доказательства, стоят те же люди – последователи баканова и наумова из СБУ, работающих для провокации внутреннего раскола.

Этого не будет.

Мы подчеркиваем, что наша команда в 2014 году начала создание современной украинской армии. Все эти годы мы системно развивали и поддерживали ВСУ, это наша идеология. Мы выражаем искреннее уважение нашим Героям и поздравляем с получением заслуженных наград от Украинского Государства.

Мы помогаем батальонам и бригадам, не спрашивая об их политических предпочтениях, потому что сегодня у нас нет партийных флагов. Украинский народ объединен и работает и борется под единым украинским флагом.

Отдельно обращаемся ко всем нашим сторонникам не вестись ни на какие грязные провокации против единства и воздержаться от любого участия в спровоцированных информационных войнах в соцсетях, обильно провоцирующих «полезные идиоты» во власти.

Можно сказать, что воры и «ермалка» горит. Примечательно, что глава ОП публично приобщился к этой организованной его же офисом информационной спецоперации.

Цель этих ИПСО ясна. Банковая, где работают технологи Януковича и бывшие помощники регионала Тедеева, вернула цензуру времен януковича. Полностью зачищенное информационное поле, цензурированный телемарафон, закрытые независимые телеканалы возвращают нас во времена тотальной цензуры и управляемого информационного пространства. Свобода слова и информация о деятельности оппозиции остаются чисто в соцсетях, поэтому спецоперации добрались и сюда с целью спровоцировать срач, расколоть общество и дискредитировать оппозицию.

Да, украинское общество изменилось. Оно способно отделять факты от манипуляции и лжи, цель которой – дискредитация и раскол. Фактом остается то, кто что делает во время этой войны.

Наша команда сегодня – на поле боев и на волонтерском фронте. Мы ежедневно помогаем ВСУ, у нас есть ряд гуманитарных программ и предпочитаем эти конкретные дела вместо участия в виртуальных срачах.

Рано или поздно люди будут знать, кто где был в начале войны и что конкретно делал для обороноспособности в 2014, в 2019-2022 годах и с начала широкомасштабного вторжения.

Правда и Украина победят.