Единство народа. Защита демократии. Оборона государства: Национальный круглый стол под эгидой Киевского Форума безопасности
22 января 2022, Гостиница "Hilton", бульвар Тараса Шевченко, 30
10:00 – 10:50 Регистрация
10:55 Просьба к участникам присутствовать в зале
11:00 Национальный гимн Украины
11:05 – 13:00 Национальный круглый стол
Модератор: Данило ЛУБКИВСКИЙ
Регламент выступлений: 5 мин.
11:05 – 11:10 Арсений ЯЦЕНЮК, Председатель Киевского Форума безопасности, Премьер-министр Украины в 2014-16 годах
11:10 – 11:30 Елена КОНДРАТЮК, Заместитель Председателя Верховной Рады Украины
Рефат ЧУБАРОВ, Глава Меджлиса крымскотатарского народа
Иосиф ЗИСЕЛЬС, Правозащитник, член Инициативной группы "Первого декабря" и Стратегического Совета Движения Сопротивления Капитуляции
Владимир ВАСИЛЕНКО, Член Стратегического Совета Движения Сопротивления Капитуляции
11:30 – 12:45 Арсен Аваков, Министр внутренних дел Украины в 2014-21 годах
Евгений БЫСТРИЦКИЙ, Глава общественной инициативы "Избирательный Совет UA"
Алексей ГАРАНЬ, директор Фонда "Демократические инициативы"» имени Илька Кучерива
Артур ГЕРАСИМОВ, Сопредседатель фракции Политической партии "Европейская Солидарность"
Михаил ГОНЧАР, Член Стратегического Совета Движения Сопротивления Капитуляции
Владимир ГРОЙСМАН, лидер партии "Украинская Стратегия", Премьер-министр Украины в 2016-19 годах
Юрий ГУДИМЕНКО, Соучредитель Политической партии "Демократична сокира"
Владимир ЕРМОЛЕНКО, член Инициативной группы "Первого декабря"
Михаил ЖЕРНАКОВ, Председатель правления Фонда DEJURE
Сергей КВИТ, Член Стратегического Совета Движения Сопротивления Капитуляции
Андрей ЛЕВУС, Координатор Движения Сопротивления Капитуляции
Олег ЛЯШКО, лидер радикальной партии
Григорий НЕМЫРЯ, Представитель фракции Политической партии "Батькивщина"
Владимир ОГРЫЗКО, Член Стратегического Совета Движения Сопротивления Капитуляции
Виталий ПОРТНИКОВ, Журналист
Дмитрий РАЗУМКОВ, Глава межфракционного объединения "Разумная политика"
Кира РУДЫК, Глава Политической партии "Голос"
Остап СЕМЕРАК, Министр экологии Украины в 2016-19 годах
Игорь СМЕШКО, Глава партии "Сила и Честь"
Александр СУШКО, Исполнительный директор Международного фонда "Возрождение"
Анатолий ТКАЧУК, Общественный деятель
Олег ТЯГНИБОК, Глава партии "Свобода"
Валерий ЧАЛЫЙ, Председатель правления Украинского кризисного медиа-центра
12:45 Обнародование Обращения Национального круглого стола под эгидой Киевского Форума безопасности
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