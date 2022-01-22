Единство народа. Защита демократии. Оборона государства: Национальный круглый стол под эгидой Киевского Форума безопасности

Зеленский отреагировал на слова Байдена по поводу возможного вторжения РФ: незначительных агрессий не бывает

"Осторожнее со словами. Это не сериал и не спектакль": Аваков отреагировал на заявление Зеленского об угрозе оккупации Харькова и призвал его говорить "не о шашлыках"