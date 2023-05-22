Единственый формат мирных переговоров – это переговоры о членстве Украины в НАТО - Порошенко

Об этом сообщает сайт партии "Европейская Солидарность" .

"В мире не существует другой гарантии безопасности, чем членство Украины в НАТО. Поэтому мое сообщение во время большого количества двусторонних встреч было следующим: если вы постоянно утверждали о том, что двери НАТО для Украины открыты, то простая просьба - дайте нам войти", – сказал Порошенко.

"Я из этого исходил все 9 лет - с 2014 года. Я знал, что не существует других форм гарантий безопасности. И не надо на это тратить время - это окольный, ложный путь. Это - повторение Будапештского меморандума", - заметил пятый президент. .

"Мы должны сказать тем, кто настаивает сейчас на проведении мирных переговоров: я полностью за мирные переговоры, и единственно возможный их формат – это переговоры о членстве Украины в НАТО", – отмечает Петр Порошенко.

"Только это ведет Украину к миру, а нас всех – к победе", – убежден Порошенко.