Единственый формат мирных переговоров – это переговоры о членстве Украины в НАТО - Порошенко
Петр Порошенко в Люксембурге на сессии ПА НАТО заявил журналистам, что единственным форматом мирных переговоров могут быть только переговоры о членстве Украины в Альянсе
Об этом сообщает сайт партии "Европейская Солидарность" .
"В мире не существует другой гарантии безопасности, чем членство Украины в НАТО. Поэтому мое сообщение во время большого количества двусторонних встреч было следующим: если вы постоянно утверждали о том, что двери НАТО для Украины открыты, то простая просьба - дайте нам войти", – сказал Порошенко.
"Я из этого исходил все 9 лет - с 2014 года. Я знал, что не существует других форм гарантий безопасности. И не надо на это тратить время - это окольный, ложный путь. Это - повторение Будапештского меморандума", - заметил пятый президент. .
"Мы должны сказать тем, кто настаивает сейчас на проведении мирных переговоров: я полностью за мирные переговоры, и единственно возможный их формат – это переговоры о членстве Украины в НАТО", – отмечает Петр Порошенко.
"Только это ведет Украину к миру, а нас всех – к победе", – убежден Порошенко.
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