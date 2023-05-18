Об этом он сказал во время лекции, транслируемой телеканалом "Эспрессо".

"Что делать с Россией? Это сложный вопрос, потому что я отдаю себе отчет, что с украинской точки зрения сейчас трудно думать о России. Трудно представлять, какой может быть российская перспектива. На самом деле не существует разногласий между тем, чего хотят украинцы и тем, что нужно россиянам , а именно, чтобы Россия проиграла войну. Единственный выигрышный для России вариант – это проиграть. Именно сейчас происходит единственный исторический шанс для России – проиграть свою имперскую войну", - подчеркнул Снайдер.

По словам историка, Западу нужно начать процесс переосмысления того, что Россия.

"Что делать с Россией после завершения войны? Это непредсказуемо для всех нас. Но лучшее, что может произойти для России - это ее проигрыш в войне. Не стоит делать множество прогнозов. Должна ли Россия распастись, зависит от россиян. Лучшее, что Запад может сделать - начать процесс переосмысления того, что Россия. Этот процесс может показаться довольно медленным и затяжным, но он уже запущен. Россию нужно побеждать - это единственное, что даст шанс россиянам", - подчеркнул Снайдер.