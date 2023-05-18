Единственный выигрышный для России вариант – это проиграть войну, – историк Тимоти Снайдер
Профессор Йельского университета, историк Тимоти Снайдер считает, что именно сейчас происходит единственный исторический шанс для России – проиграть свою имперскую войну
Об этом он сказал во время лекции, транслируемой телеканалом "Эспрессо".
"Что делать с Россией? Это сложный вопрос, потому что я отдаю себе отчет, что с украинской точки зрения сейчас трудно думать о России. Трудно представлять, какой может быть российская перспектива. На самом деле не существует разногласий между тем, чего хотят украинцы и тем, что нужно россиянам , а именно, чтобы Россия проиграла войну. Единственный выигрышный для России вариант – это проиграть. Именно сейчас происходит единственный исторический шанс для России – проиграть свою имперскую войну", - подчеркнул Снайдер.
По словам историка, Западу нужно начать процесс переосмысления того, что Россия.
"Что делать с Россией после завершения войны? Это непредсказуемо для всех нас. Но лучшее, что может произойти для России - это ее проигрыш в войне. Не стоит делать множество прогнозов. Должна ли Россия распастись, зависит от россиян. Лучшее, что Запад может сделать - начать процесс переосмысления того, что Россия. Этот процесс может показаться довольно медленным и затяжным, но он уже запущен. Россию нужно побеждать - это единственное, что даст шанс россиянам", - подчеркнул Снайдер.
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