Об этом заявил социолог и экс-депутат госдумы РФ от оппозиционной партии "Яблоко" Игорь Яковенко в эфире Еспресо.

Он скептически относится к слухам, что сын секретаря Совбеза РФ Дмитрий Патрушев станет преемником Владимира Путина, поскольку считает, что у действующего президента РФ преемника быть не может.

"Чтобы представить себе преемника Путина, нужно постичь внутреннюю ситуацию Путина: любой преемник мгновенно Путина сдаст. Любой. Даже ближайший друг. Единственный способ выжить у преемника – осуществить операцию выбрасывания Путина на съедение, то есть на уголовное преследование, международный суд, а затем вполне спокойно выйти из-под санкций и попытаться заключить мир с Украиной, поторговаться, чтобы было как можно меньше репараций. Это отдельная история, и она довольно фантастична по одной-единственной причине: преемника не будет", - подчеркнул политик.

По словам Игоря Яковенко, Владимир Путин понимает, что его убьют, как только он потеряет власть, ведь никто не захочет отвечать за преступления действующего президента России. Социолог отметил, что серьезная внутривидовая и межвидовая борьба в Кремле свидетельствует о том, что РФ входит в период смуты, периодически случавшийся в российской истории, когда власть ослабевала - обычно после крупных поражений в войнах.

"Поражение в русско-японской войне - большая смута, которая называлась "первая русская революция 1905-1907 годов". Во время Первой мировой войны Россия, правда, формально не проиграла, даже выиграла, но бессмысленность войны, ее тяготы повлекли за собой то, что солдаты просто начали вылезать из окопов и совершили революцию, точнее переворот - Октябрьский. Сразу после началась большая смута, которую называют периодом гражданской войны, интервенции и т.д.”, - отметил Игорь Яковенко.

Социолог считает, что подобная ситуация назревает и сейчас. Он отметил, что клан секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и ФСБ - клан, не касающийся главы Чечни Рамзана Кадырова и основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, но ненавидящий их.

"Кремль и его окрестности все больше напоминают банку с пауками. Такое происходит сейчас. Пока что Путин как-то удерживает это под контролем, именно благодаря этому он еще держится. На самом деле окружение Путина, прежде всего силовики, терпеть не могут друг друга, и консенсуса по поводу того, что им делать сейчас, быть не может", - подытожил оппозиционер.

12 ноября Игорь Яковенко также отметил, что путинский режим консолидировался временно и раскол между президентом РФ и российской армией углубляется.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb