Единственный способ уберечься от изнасилования – не попадать оккупантам на глаза, – психолог дала советы, как предотвратить насилие

Об этом она сказала в эфире Espreso TV.



Психолог также отметила: "Если вы понимаете, что находитесь в ситуации, когда вам непосредственно угрожает насилие, вы должны оценить свои силы. Как правило, оккупанты обступают жертву группой, они вооружены. Если жертва начинает сопротивляться, они простреливают конечности, или бьют". Вы должны помнить, что жизнь – это самая высокая ценность, поэтому если у вас есть возможность сохранить ее, то сделайте это".



Также психолог подчеркнула, что во время таких трудных ситуаций, как изнасилование, психика включает защитные механизмы, такие как диссоциация – это ощущение нереальности, когда кажется, что тело отдельно, а эмоции отдельно: "Это очень помогает во время акта насилия. Вы можете усилить ощущение диссоциации посредством мысли, что ваша душа остается не изнасилованной, впоследствии ваша душа восстановит и исцелит тело. Сейчас ваша основная задача сохранить ваше тело. Еще раз напоминаю: основная цель – сохранить вашу жизнь".



Также эксперт добавила, что изнасилования в мирное время и во время войны имеют разные цели. В первом случае – это удовлетворение извращенного полового влечения, а в военное время – это стремление доминировать, показать силу, обесценить, уничтожить морально и физически человека.



"Поэтому оккупанты делают это наиболее извращенно, преимущественно мы слышим, что это групповое изнасилование в присутствии родных, маленьких детей. Поэтому вы должны спрятаться и не попадаться оккупантам на глаза, чтобы уберечься", - сказала Галянт.

Отметим, что в случае необходимости вы можете обратиться за психологической помощью по номеру: +380 97 572 96 73

Номер национальной горячей линии 116123 (с мобильного)

Офис Генерального прокурора +380 96 755 02 40

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