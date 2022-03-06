"Единственный способ остановить ужасы угрозы войны – это остановить Путина", - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что единственный способ остановить ужасы войны - это остановить президента России Владимира Путина, - информирует Еспресо.TV .



"Мы должны быть готовы не только освободить украинские территории от российской оккупации, но и полностью нивелировать российскую угрозу в виде путинской диктатуры. Единственный способ остановить ужасы угрозы войны – это остановить Путина. Свобода – это наша высокая ценность, и мы все сделаем для того, чтобы победить", - подчеркнул Кулеба.



"Российская агрессия должна стать стимулом для объединения всех 141 государства-члена ООН, осудивших вторжение россии в Украину в Генеральную ассамблею, проголосовав за соответствующую резолюцию. Они должны объединиться и возродить гарантии, заложенные в Устав ООН", - подчеркнул дипломат. , отметив, что демократия всегда побеждает диктатуру



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