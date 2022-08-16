"Единственный способ, чтобы они поняли": Зеленский о необходимости закрыть для россиян границы стран Запада
Президент Украины Владимир Зеленский убеждает страны Запада закрыть границы для граждан России, настаивая, что это единственный способ дать им почувствовать ответственность за действия российского руководства и подтолкнуть российского лидера Владимира Путина к прекращению войны
Об этом Зеленский сказал в интервью Washington Post.
"Я изначально говорил, что, по моему мнению, самые важные санкции - закрыть границы, потому что они посягают на чужие территории. Пусть живут в своем мире, пока не изменят мировоззрение. Стоит закрывать границы и накладывать эмбарго на энергоресурсы, все остальное - это более слабые меры", - сказал Зеленский.
Президент отметил, что сейчас фактически все россияне, независимо от того, какого они мнения о войне РФ против Украины, могут ездить за границу, их дети могут там учиться.
Зеленский также выразил убеждение, что россияне должны нести ответственность за избранную власть.
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"Они выбрали этих людей и сейчас не борются с ними, их политикой, не критикуют их. Россияне, которые публично высказываются против войны - это единичные случаи, и эти люди за решеткой… Вы ведь хотели этой изоляции, разве нет? Вы рассказываете всему миру, что он будет жить по вашим правилам. Так поезжайте домой и живите там", - сказал Зеленский.
Закрытие границ для россиян президент Украины назвал единственным способом повлиять на Путина.
"Это единственный способ повлиять на Путина. Потому что единственный страх, который он знает, – страх за собственную жизнь. А его жизнь зависит от того, чувствует ли он угрозу от собственного населения. Никто другой не угрожает ему… Когда настроения населения начнут давить на его решения – тогда будут результаты. Тогда война закончится… Просто закройте границы на год – и увидите результат", - сказал Зеленский.
- 11 августа Латвия признала Россию спонсором терроризма и призвала ЕС приостановить действие виз для россиян и белорусов. В тот же день Эстония закрыла въезд россиянам с шенгенскими визами.
- 12 августа министр иностранных дел Чехии Ян Липавский предложил включить запрет на выдачу гражданам России виз в новый пакет санкций против РФ.
- 14 августа советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил , что отмена цивилизованным миром виз для граждан РФ может подтолкнуть россиян к бунту.
- Зеленский сказал, что в Европе ежедневно расширяется дискуссия по поводу визовых ограничений для владельцев паспортов РФ и она "должна привести к соответствующим решениям".
- Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что ее страна поддерживает ограничение выдачи россиянам виз в Европу, и ожидает, что соответствующий вопрос будет рассмотрен на саммитах ЕС.
- 16 августа МИД Финляндии заявил , что будет выдавать россиянам гораздо меньше виз – приоритетно для тех, кто приезжает в страну по семейным обстоятельствам или для работы.
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