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"Единственный способ, чтобы они поняли": Зеленский о необходимости закрыть для россиян границы стран Запада

16 августа, 2022 вторник
20:44
война с Россией На фото Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский убеждает страны Запада закрыть границы для граждан России, настаивая, что это единственный способ дать им почувствовать ответственность за действия российского руководства и подтолкнуть российского лидера Владимира Путина к прекращению войны

Об этом Зеленский сказал в интервью Washington Post.

"Я изначально говорил, что, по моему мнению, самые важные санкции - закрыть границы, потому что они посягают на чужие территории. Пусть живут в своем мире, пока не изменят мировоззрение. Стоит закрывать границы и накладывать эмбарго на энергоресурсы, все остальное - это более слабые меры", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что сейчас фактически все россияне, независимо от того, какого они мнения о войне РФ против Украины, могут ездить за границу, их дети могут там учиться.

Зеленский также выразил убеждение, что россияне должны нести ответственность за избранную власть.

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"Они выбрали этих людей и сейчас не борются с ними, их политикой, не критикуют их. Россияне, которые публично высказываются против войны - это единичные случаи, и эти люди за решеткой… Вы ведь хотели этой изоляции, разве нет? Вы рассказываете всему миру, что он будет жить по вашим правилам. Так поезжайте домой и живите там", - сказал Зеленский.

Закрытие границ для россиян президент Украины назвал единственным способом повлиять на Путина.

"Это единственный способ повлиять на Путина. Потому что единственный страх, который он знает, – страх за собственную жизнь. А его жизнь зависит от того, чувствует ли он угрозу от собственного населения. Никто другой не угрожает ему… Когда настроения населения начнут давить на его решения – тогда будут результаты. Тогда война закончится… Просто закройте границы на год – и увидите результат", - сказал Зеленский.

  • 11 августа Латвия признала Россию спонсором терроризма и призвала ЕС приостановить действие виз для россиян и белорусов. В тот же день Эстония закрыла въезд россиянам с шенгенскими визами.
  • 12 августа министр иностранных дел Чехии Ян Липавский предложил включить запрет на выдачу гражданам России виз в новый пакет санкций против РФ.
  • 14 августа советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил , что отмена цивилизованным миром виз для граждан РФ может подтолкнуть россиян к бунту.
  • Зеленский сказал, что в Европе ежедневно расширяется дискуссия по поводу визовых ограничений для владельцев паспортов РФ и она "должна привести к соответствующим решениям".
  • Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что ее страна поддерживает ограничение выдачи россиянам виз в Европу, и ожидает, что соответствующий вопрос будет рассмотрен на саммитах ЕС.
  • 16 августа МИД Финляндии заявил , что будет выдавать россиянам гораздо меньше виз – приоритетно для тех, кто приезжает в страну по семейным обстоятельствам или для работы.

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Украина
Владимир Зеленский
санкции против России
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