Об этом заявил народный депутат Украины Николай Княжицкий, – информирует Еспресо.TV .



Если бы мы средства, закопанные в дороги, потратили на армию, то не пришлось бы ценой защиты одних городов оголять фланги на других. Если бы церковь, молящаяся на агрессора Кирилла Гундяева, раньше частично присоединилась бы к украинской церкви, а частично исчезла, не было бы у убийцы Путина идеи поддерживать здесь русский мир.



Армия, язык, вера – были правильными лозунгами. И после победы в случае, если Зеленский будет баллотироваться на второй срок, именно с этими лозунгами и пойдет на выборы. Или со словами из того же синонимического ряда, что сути не меняет", - заметил парламентарий.



Но после войны этого будет мало, - уточнил Николай Княжицкий.



"Обратим внимание на речь президента Байдена, являющегося лидером нашего самого большого союзника - народа США. Байден отметил, что украинцы борются за свою свободу на протяжении многих веков. Это свобода быть украинцами. С собственным языком и культурой.

Но Байден добавил: "Украинцы храбро защищают свою страну и демократию, верховенство права, свободу слова, право на ассоциацию, свободу прессы во всем мире. Я хочу, чтобы вы ( украинцы. - Ред. ) знали, что мы с вами. Америка с вами!"



"Демократия, верховенство права и свобода слова в мире. Вот это хочет уничтожить Путин в мире, и это мы украинцы сейчас защищаем.

Именно поэтому все должны понять, что единственный шанс выжить Украине - уже сейчас закладывать основы нового государства", - резюмировал Николай Княжицкий.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb