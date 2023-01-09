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Единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" в аварийном состоянии: в РФ не могут найти крайнего

9 января, 2023 понедельник
11:06
Мир

Единственный авианосец РФ "Адмирал Кузнецов" в аварийном состоянии, невозможно даже перемещение на воду: российские военные и судостроители пытаются переложить ответственность друг на друга

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Украинская разведка узнала, что единственный российский авианосец – крейсер "Адмирал Кузнецов" - находится в аварийном состоянии на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске. Для ремонта его планировали перенести на причал.

"Впрочем, еще на стадии подготовки к перемещению выяснилось, что крейсер вообще не способен перемещаться своим ходом. Поэтому была предпринята попытка перемещения с помощью нескольких буксиров. Однако это также оказалось невозможным из-за критического состояния корпуса корабля", - разъясняют в ГУР.

Судоремонтники предупредили, что состояние "Адмирала Кузнецова" не позволяет спускать его на воду, поскольку он с высокой вероятностью перевернется на бок и затонет. Водолазы обнаружили, что металлические конструкции ниже третьей палубы в коррозии. Трюмы полностью заполнены мутной водой, что делает невозможным обследование корабля изнутри.

"Должностные лица 35-го судоремонтного завода и руководство флота пытаются переложить друг на друга ответственность за текущее положение дел. Пока невозможно даже установить, кто именно принял решение о перемещении корабля", - пишут в пресс-службе.

Сообщается, что командование флота выдвинуло штраф в полтора миллиарда рублей руководству завода за срыв сроков ремонта и невыполнение контракта. Менеджмент предприятия обнародовал письмо, где указано, что завод не виноват в доведении корабля до такого состояния.

"С высокой долей вероятности виновными признают военное представительство на заводе, которое осуществляло надзор за ходом работ. По имеющимся данным на сегодняшний день не существует даже приблизительных сроков завершения ремонта "Адмирала Кузнецова" и возвращения его на службу", - добавили в ГУР.

  • 22 декабря 2022 года авианосец "Адмирал Кузнецов" находился на ремонтном заводе "Звездочка" в Мурманске, когда произошло возгорание. Пострадавших нет, 20 человек были эвакуированы.

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Россия
война с Россией
ГУР
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