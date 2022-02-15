"Единственный путь - это достижение мира через дипломатию": глава МИД Италии об обострении ситуации вокруг Украины

Об этом шла речь во время заявления для печати министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и министра иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики Луиджи Ди Майо.



"Принимая во внимание наши неизменные двусторонние отношения, мы также примем во внимание и будем стараться помочь Украине, потому что мы получили просьбу о помощи", - сказал Майо.



По словам Министра иностранных дел, Италия готова помочь Украине в сдерживании военной агрессии РФ.



"Если в этом будет необходимость, я подтверждаю готовность Италии участвовать в сдерживании военной ситуации вместе с нашими партнерами и НАТО", - добавил итальянский дипломат.



Он уверен, что единственный путь, который он видит в данной ситуации, - это путь мира.



"Я верю, что дипломатическим путем и благодаря дипломатам мы сможем мирным путем разрешить сложившуюся ситуацию", - подытожил Майо.

Напомним, что министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что возможное признание "Л/ДНР" с российской стороны является открытой эскалацией.

В этом году Португалия будет участвовать в Силах реагирования НАТО - многонациональных объединенных силах высокой готовности, способных обеспечить быстрый военный ответ на возникающий кризис.