Единственный путь для РФ - деэскалация и дипломатия, - глава МИД Британии перед визитом в Москву

Об этом сообщает сайт британского правительства.



"Лиз Трасс встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и даст понять, что единственный путь вперед - это прекратить агрессию и вступить в содержательные переговоры", - говорится в заявлении.



В ходе переговоров министр даст понять, что нынешняя стратегия Кремля наносит ущерб позиции и интересам России.



"Великобритания настроена отстаивать свободу и демократию в Украине. Я посещаю Москву, чтобы призвать Россию искать дипломатическое решение и четко дать понять, что очередное вторжение России в суверенное государство принесет серьезные последствия для всех причастных", - подчеркнула глава МИД.



Также Трасс подтвердит право Киева на самоопределение и призовет Москву соблюдать международные соглашения, которые она уже подписала. В частности, речь идет о Хельсинкском Заключительном акте ОБСЕ, Минском протоколе и Будапештском меморандуме, которые гарантируют соблюдение независимости и суверенитета Украины.



"Россия не должна сомневаться в силе нашего ответа. Мы много раз говорили, что любое дальнейшее вторжение приведет к серьезным расходам, в том числе через согласованный пакет санкций", - подчеркнула Трасс.



Отмечается, что это первый визит министра иностранных дел Великобритании в Россию за четыре года.

Напомним, 7 февраля министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Запад готов заплатить экономическую цену и ввести жесткие санкции против РФ, если произойдет вторжение в Украину.