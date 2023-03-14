"Единственный правильный путь": главред Defense Express о производстве боеприпасов для ВСУ за границей
Крайне важно, чтобы Украина самостоятельно производила боеприпасы для танков, минометов и артиллерии
Об этом в эфире Эспрессо сказал главный редактор издания Defense Express Олег Катков.
"Мы 5-7 лет говорили о боеприпасном производстве, что нужно его развернуть - время пришло и, слава богу, все началось. Действительно, крайне важно, чтобы Украина самостоятельно производила эти боеприпасы, пусть за границей. Это объективно единственный правильный путь. Мы понимаем, что после победы Украины все это производство будет перенесено домой, сейчас нужны именно советские стандарты - мины, артбоеприпасы и танковые калибры. НАТО, - ред.)", - считает он.
- Государственный концерн "Укроборонпром" приступил к производству 125-мм снарядов для танковой пушки. Украина впервые за время независимости развернула собственное производство боеприпасов – минометных мин 82 мм и 120 мм, артиллерийских выстрелов 122 мм и 152 мм, а теперь танковых снарядов 125 мм.
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