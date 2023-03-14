Об этом в эфире Эспрессо сказал главный редактор издания Defense Express Олег Катков.

"Мы 5-7 лет говорили о боеприпасном производстве, что нужно его развернуть - время пришло и, слава богу, все началось. Действительно, крайне важно, чтобы Украина самостоятельно производила эти боеприпасы, пусть за границей. Это объективно единственный правильный путь. Мы понимаем, что после победы Украины все это производство будет перенесено домой, сейчас нужны именно советские стандарты - мины, артбоеприпасы и танковые калибры. НАТО, - ред.)", - считает он.