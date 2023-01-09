Единственный опасный самолет, который будет на учениях в Беларуси, – это МиГ-31К, – военный эксперт Черник
Единственный опасный самолет, который будет на совместных российско-беларусских летно-тактических учениях с 16 января, – это МиГ-31К, который может нести на борту ракету "Кинжал"
Об этом в эфире Еспресо сказал военный эксперт Петр Черник.
"В начале этой войны они полноценно заходили в наше авиапространство всеми типами машин - лучшие самолеты Су-34, Су-35 и заканчивая вертолетами Ка-52 и Ми-28 - и не смогли поменять ситуацию. Наша ПВО тогда желала очень сильно лучшего. На что они рассчитывают сейчас – я понять не могу", – заявил он.
Черник добавил, что уровень ПВО существенно вырос – мы "научились брать сложные тяжелые аэродинамические цели, такие как "калибры" и Х-101".
"Самолеты и вертолеты намного удобнее и проще цель. Если они отважатся превращать своих пилотов в удобрение, а самолеты - в металлолом, добро пожаловать в ад. Единственный действительно опасный самолет - это МиГ-31К, который может нести на борту ракету "Кинжал". "Их всего 40 единиц, это оружие абсолютной защиты. Если они дойдут до точки осознания, что абсолютно проиграли, возможен массовый залп именно такого оружия", - подытожил эксперт.
- 8 января министерство обороны Беларуси объявило о проведении совместных с Россией летно-тактических учений с 16 января по 1 февраля.
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