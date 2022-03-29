Единственный компромисс – уничтожение Кремля. Отказ Украины от вступления в НАТО - неприемлем, - Омелян

Дипломат рассказал об этом в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на Еспресо.TV.



"Единственный компромисс, который может быть - уничтожение самого Кремля. Потому что Кремль - это источник постоянной угрозы Украине в цивилизованном мире. Это не российско-украинская война, это - война цивилизации с варварами. Вопрос ядерной угрозы со стороны Путина не снят. То, что россияне рассказывают сегодня об их одностороннем шаге снятия атак на черниговском и киевском направлениях, имеет банальную причину - у них не хватает войска, мы их громим и гоним обратно к белорусской и российской границам", - заметил Омелян.



Политик добавил, что Мариуполь до сих пор находится в окружении и под постоянной бомбардировкой авиации России. Открыты также вопросы боевых действий на Востоке Украины.



"Здесь на самом деле очень много вопросов, но ключевой – я не принимаю для себя позиции, что мы отказываемся от вступления в НАТО. Эта эквилибристика на базе Будапештского меморандума, что кто-то даст нам какие-то гарантии безопасности, мы три дня будем консультироваться в случае нападения, а потом кто-то обязан предоставить нам вооружение или закрыть небо - ну, о чем мы говорим? Мы уже это не раз испытывали. Этот институт не работает. Единственное, что может работать - наше членство в НАТО и ЕС, но при этом нам нужно иметь мощную экономику и сильную армию, которая способна в первую же секунду нападения давать достойный отпор", - подчеркнул Владимир Омелян.

Напомним, сегодня, 29 марта, на переговорах с Россией в Стамбуле украинская делегация предложила новую систему гарантий безопасности для Украины с участием стран-членов Совбеза ООН и других государств.