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Главная война с Россией "Единственный их интерес - чтобы Украина не существовала как государство": посол в Австрии о заявлениях РФ о якобы притеснениях русскоязычных

"Единственный их интерес - чтобы Украина не существовала как государство": посол в Австрии о заявлениях РФ о якобы притеснениях русскоязычных

3 февраля, 2022 четверг
11:08
война с Россией Василий Химинец

Украинский посол в Австрии Василий Химинец заявил, что интерес России заключается в прекращении существования Украины как суверенного государства и она всегда ищет оправдание своей агрессивной политике

Об этом он рассказал изданию Österreich.

"Заявления высокопоставленных российских политиков раздаются почти каждый день. Единственный их интерес состоит в том, чтобы Украина не существовала как суверенное независимое государство. Они всегда ищут повод, чтобы угрожать Украине и оправдывать агрессивную политику Москвы", - отметил Василий Химинец в ответ на вопрос, не напоминают ли нынешние слова властей РФ о якобы угрозе для россиян на Востоке Украины риторику, которая была в 2014 году перед оккупацией Крыма.

Посол отметил, что РФ рассказывает об угрозах ее безопасности, в частности о мифическом "окружении" со стороны НАТО, но их в действительности не существует.

"Давайте поговорим об интересах Грузии, Украины и Молдовы. Россия лжет, Россия лгала и Россия будет лгать. И когда мы говорим об аннексии Крыма, то не было никакой необходимости во вторжении. Украина никогда не угрожала русскоязычному населению", - подчеркнул Василий Химинец.

По словам дипломата, отсутствие прогресса в переговорах по достижению мира вызвано позицией Кремля и лично президента России Владимира Путина, стремящегося восстановить Российскую империю.

"Причина здесь - не в Украине. Путин делает все возможное, чтобы не дать Украине суверенно вести свою внешнюю политику. Для него здесь речь идет о построении империи... Путин, пожалуй, единственный политик в мире, до сих пор оплакивающий распад Советского Союза. Для нас понятно: он смотрит назад. А Украина, желающая присоединиться к ЕС и НАТО, смотрит в будущее", - добавил посол.

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