Полезный пример институциональной логики. При Порошенко как официальный день был основан День памяти и примирения 8 мая и он существует вместе с Днем победы 9 мая. При Зеленском — логику доводят до конца.

Идея заменить 9 мая один праздник другим — адекватная. Вместе с изменением курса страны.

Раньше - часть постсоветского мира, где день "завершения войны" (на самом деле нет) стал символом культа войны. Сейчас - часть европейской цивилизации.

Для европейской (евроатлантической) цивилизации праздновать годовщины завершения мировых войн не очень свойственно. И это вполне логичное и адекватное восприятие истории.

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Для европейской (евроатлантической) цивилизации праздновать годовщины завершения мировых войн не очень свойственно. И это вполне логичное и адекватное восприятие истории

Первую мировую не зря назвали "самоубийством Европы", потому что Европа после Великой войны уже никогда не восстановила того влияния и величия, которое имела на 1914 год. В результате Великой войны "центр мира" переехал за океан, а саму Европу поразили две раковые опухоли — нацизм и большевизм. Это привело ко Второй мировой, которая была прямым следствием Первой.

В итоге одну опухоль удалось удалить из тела Европы. Нацизм как самая человеконенавистническая идеология больше никогда массово не поднимал голову. Пока не появился Путин.

А вот большевизм еще почти на 50 лет оккупировал пол-Европы. И только 30 лет назад ушел в небытие. Уроки Второй мировой такие же, как и уроки Первой мировой:

Ни одна война ради решения проблем не решит проблем, а только создаст новые и более масштабные. Война, после которой не исчезли причины, приведшие к ней, обязательно вернется.

Лучший путь нивелирования угрозы от империи – проследить, что империя точно сдохла. Желательно, чтобы все империи сдохли.

Если мир установлен несправедливо или если главные виновные не наказаны, то война будет продолжена. Через 10 лет или через 20 лет.

Уступки диктатурам, выросшим на фундаменте реваншизма, — путь к войне. Именно это так роднит Путина и Гитлера.

Единственный эффективный способ избежать войны – быть готовым к войне. Разоружение и игнорирование угроз – путь к войне.

Что мы можем констатировать как урок двух мировых войн? Что человечество было настолько шокировано масштабами и последствиями, что уже почти 80 лет никакой "горячей" мировой войны не произошло. Ну и вдобавок ядерный страх. Он был полезен, это нужно признать.

Что мы можем констатировать как урок двух мировых войн? Что человечество было настолько шокировано масштабами и последствиями, что уже почти 80 лет никакой "горячей" мировой войны не произошло. Ну и вдобавок ядерный страх. Он был полезен, это нужно признать.

Но это совершенно не означает, что угроза исчезла. Потому что некоторые уроки уже забыли.

И да, я глубоко убежден, что мы сейчас были (именно были) в шаге от начала Третьей мировой. Если бы Украина сдалась в феврале 2022 года, как Чехословакия в 1938-1939 гг. (напомню, там оккупация произошла в два шага), то следующий шаг от России (страны Балтии) или Китая (Тайвань) гарантированно сработали бы как 1 сентября 1939 года.

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Мы та Чехословакия, которая сказала: “Идите к чертям все, мы будем драться”. Собственно, сейчас современный Гитлер, как законченный дурак, пытается захватить большую европейскую страну с большой армией и мужественным народом. А этот народ получает поддержку всех своих соседей и всех мировых государств, кроме Китая и Индии. И другие диктаторы смотрят на эту войну и, судя по доступной нам информации, им это ни фига не нравится.

Это не значит, что мы точно избежим ее в будущем. Даже в ближайшем. Но пока именно Украина и ее Вооруженные Силы берегут мир. Такова уж судьба.

Украина сегодня главный спонсор "Никогда снова" в контексте реальной "горячей" мировой войны. Кто-то это осознает и на Западе, и на Востоке. А кто-то – нет. Но победа Украины в этой войне сохранит мир. Пусть так и будет.

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Об авторе. Юрий Богданов, публицист, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики

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