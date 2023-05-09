Единственный эффективный способ избежать войны – быть готовым к войне
9 мая больше не будет "днем победы". Президент внес в парламент законопроект, согласно которому Украина будет чтить память погибших и чествовать ветеранов 8 мая. 9 мая будут праздновать День Европы
Полезный пример институциональной логики. При Порошенко как официальный день был основан День памяти и примирения 8 мая и он существует вместе с Днем победы 9 мая. При Зеленском — логику доводят до конца.
Идея заменить 9 мая один праздник другим — адекватная. Вместе с изменением курса страны.
Раньше - часть постсоветского мира, где день "завершения войны" (на самом деле нет) стал символом культа войны. Сейчас - часть европейской цивилизации.
Для европейской (евроатлантической) цивилизации праздновать годовщины завершения мировых войн не очень свойственно. И это вполне логичное и адекватное восприятие истории.
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Для европейской (евроатлантической) цивилизации праздновать годовщины завершения мировых войн не очень свойственно. И это вполне логичное и адекватное восприятие истории
Первую мировую не зря назвали "самоубийством Европы", потому что Европа после Великой войны уже никогда не восстановила того влияния и величия, которое имела на 1914 год. В результате Великой войны "центр мира" переехал за океан, а саму Европу поразили две раковые опухоли — нацизм и большевизм. Это привело ко Второй мировой, которая была прямым следствием Первой.
В итоге одну опухоль удалось удалить из тела Европы. Нацизм как самая человеконенавистническая идеология больше никогда массово не поднимал голову. Пока не появился Путин.
А вот большевизм еще почти на 50 лет оккупировал пол-Европы. И только 30 лет назад ушел в небытие. Уроки Второй мировой такие же, как и уроки Первой мировой:
- Ни одна война ради решения проблем не решит проблем, а только создаст новые и более масштабные. Война, после которой не исчезли причины, приведшие к ней, обязательно вернется.
- Лучший путь нивелирования угрозы от империи – проследить, что империя точно сдохла. Желательно, чтобы все империи сдохли.
- Если мир установлен несправедливо или если главные виновные не наказаны, то война будет продолжена. Через 10 лет или через 20 лет.
- Уступки диктатурам, выросшим на фундаменте реваншизма, — путь к войне. Именно это так роднит Путина и Гитлера.
- Единственный эффективный способ избежать войны – быть готовым к войне. Разоружение и игнорирование угроз – путь к войне.
Что мы можем констатировать как урок двух мировых войн? Что человечество было настолько шокировано масштабами и последствиями, что уже почти 80 лет никакой "горячей" мировой войны не произошло. Ну и вдобавок ядерный страх. Он был полезен, это нужно признать.
Что мы можем констатировать как урок двух мировых войн? Что человечество было настолько шокировано масштабами и последствиями, что уже почти 80 лет никакой "горячей" мировой войны не произошло. Ну и вдобавок ядерный страх. Он был полезен, это нужно признать.
Но это совершенно не означает, что угроза исчезла. Потому что некоторые уроки уже забыли.
И да, я глубоко убежден, что мы сейчас были (именно были) в шаге от начала Третьей мировой. Если бы Украина сдалась в феврале 2022 года, как Чехословакия в 1938-1939 гг. (напомню, там оккупация произошла в два шага), то следующий шаг от России (страны Балтии) или Китая (Тайвань) гарантированно сработали бы как 1 сентября 1939 года.
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Мы та Чехословакия, которая сказала: “Идите к чертям все, мы будем драться”. Собственно, сейчас современный Гитлер, как законченный дурак, пытается захватить большую европейскую страну с большой армией и мужественным народом. А этот народ получает поддержку всех своих соседей и всех мировых государств, кроме Китая и Индии. И другие диктаторы смотрят на эту войну и, судя по доступной нам информации, им это ни фига не нравится.
Это не значит, что мы точно избежим ее в будущем. Даже в ближайшем. Но пока именно Украина и ее Вооруженные Силы берегут мир. Такова уж судьба.
Украина сегодня главный спонсор "Никогда снова" в контексте реальной "горячей" мировой войны. Кто-то это осознает и на Западе, и на Востоке. А кто-то – нет. Но победа Украины в этой войне сохранит мир. Пусть так и будет.
Об авторе. Юрий Богданов, публицист, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики
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