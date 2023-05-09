Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Единственный эффективный способ избежать войны – быть готовым к войне
OPINION

Единственный эффективный способ избежать войны – быть готовым к войне

Юрий Богданов
9 мая, 2023 вторник
10:02
Мнение

9 мая больше не будет "днем победы". Президент внес в парламент законопроект, согласно которому Украина будет чтить память погибших и чествовать ветеранов 8 мая. 9 мая будут праздновать День Европы

Полезный пример институциональной логики. При Порошенко как официальный день был основан День памяти и примирения 8 мая и он существует вместе с Днем победы 9 мая. При Зеленском — логику доводят до конца.

Идея заменить 9 мая один праздник другим — адекватная. Вместе с изменением курса страны.

Раньше - часть постсоветского мира, где день "завершения войны" (на самом деле нет) стал символом культа войны. Сейчас - часть европейской цивилизации.

Для европейской (евроатлантической) цивилизации праздновать годовщины завершения мировых войн не очень свойственно. И это вполне логичное и адекватное восприятие истории.

Читайте также: "Ко времени" и "не ко времени" от Зеленского

Для европейской (евроатлантической) цивилизации праздновать годовщины завершения мировых войн не очень свойственно. И это вполне логичное и адекватное восприятие истории

Первую мировую не зря назвали "самоубийством Европы", потому что Европа после Великой войны уже никогда не восстановила того влияния и величия, которое имела на 1914 год. В результате Великой войны "центр мира" переехал за океан, а саму Европу поразили две раковые опухоли — нацизм и большевизм. Это привело ко Второй мировой, которая была прямым следствием Первой.

В итоге одну опухоль удалось удалить из тела Европы. Нацизм как самая человеконенавистническая идеология больше никогда массово не поднимал голову. Пока не появился Путин.

А вот большевизм еще почти на 50 лет оккупировал пол-Европы. И только 30 лет назад ушел в небытие. Уроки Второй мировой такие же, как и уроки Первой мировой:

  • Ни одна война ради решения проблем не решит проблем, а только создаст новые и более масштабные. Война, после которой не исчезли причины, приведшие к ней, обязательно вернется.
  • Лучший путь нивелирования угрозы от империи – проследить, что империя точно сдохла. Желательно, чтобы все империи сдохли.
  • Если мир установлен несправедливо или если главные виновные не наказаны, то война будет продолжена. Через 10 лет или через 20 лет.
  • Уступки диктатурам, выросшим на фундаменте реваншизма, — путь к войне. Именно это так роднит Путина и Гитлера.
  • Единственный эффективный способ избежать войны – быть готовым к войне. Разоружение и игнорирование угроз – путь к войне.

Что мы можем констатировать как урок двух мировых войн? Что человечество было настолько шокировано масштабами и последствиями, что уже почти 80 лет никакой "горячей" мировой войны не произошло. Ну и вдобавок ядерный страх. Он был полезен, это нужно признать.

Что мы можем констатировать как урок двух мировых войн? Что человечество было настолько шокировано масштабами и последствиями, что уже почти 80 лет никакой "горячей" мировой войны не произошло. Ну и вдобавок ядерный страх. Он был полезен, это нужно признать.

Но это совершенно не означает, что угроза исчезла. Потому что некоторые уроки уже забыли.

И да, я глубоко убежден, что мы сейчас были (именно были) в шаге от начала Третьей мировой. Если бы Украина сдалась в феврале 2022 года, как Чехословакия в 1938-1939 гг. (напомню, там оккупация произошла в два шага), то следующий шаг от России (страны Балтии) или Китая (Тайвань) гарантированно сработали бы как 1 сентября 1939 года.

Читайте также: Наш день победы впереди

Мы та Чехословакия, которая сказала: “Идите к чертям все, мы будем драться”. Собственно, сейчас современный Гитлер, как законченный дурак, пытается захватить большую европейскую страну с большой армией и мужественным народом. А этот народ получает поддержку всех своих соседей и всех мировых государств, кроме Китая и Индии. И другие диктаторы смотрят на эту войну и, судя по доступной нам информации, им это ни фига не нравится.

Это не значит, что мы точно избежим ее в будущем. Даже в ближайшем. Но пока именно Украина и ее Вооруженные Силы берегут мир. Такова уж судьба.

Украина сегодня главный спонсор "Никогда снова" в контексте реальной "горячей" мировой войны. Кто-то это осознает и на Западе, и на Востоке. А кто-то – нет. Но победа Украины в этой войне сохранит мир. Пусть так и будет.

Источник

Об авторе. Юрий Богданов, публицист, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Новости
Мир
Европарламент
Петр Порошенко
Вторая мировая война
Владимир Зеленский
История Украины
Война с Россией
Победа Украины
Читайте также:
ЗСУ
8 мая, 2023 понедельник
Мы можем только отбиваться и держать линию обороны, боекомплекта не хватает, - боец "Легиона Свободы" Андрийко
Путін, нагороджений ним Паканич та Гундяєв. Київ, 2013 рік
6 мая, 2023 суббота
Митрополит Московского патриархата Паканич говорит, что его обыскали и полтора часа продержали на КПП при выезде из Киева
Обстріл Києва
8 мая, 2023 понедельник
Ночью украинская ПВО сбила 35 "шахедов" над Киевщиной, 5 человек травмированы
Киев
+9°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.29
    Покупка 37.29
    Продажа 37.84
  • EUR
    Покупка 40.8
    Продажа 41.78
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
9 мая
10:33
Претенденты на бой с Усиком встретятся в реванше
10:16
Обновлено
"Гвардия наступления": Укрпочта запустила в обращение новую марку
10:05
Генштаб ВСУ предупредил о возможных провокациях в России во время победобесия 9 мая
09:49
Министр финансов Еллен: Если конгресс не повысит потолок госдолга, то это нанесет огромный удар по экономике США и ослабит доллар
09:48
Нидерланды обсуждают с США, Великобританией и Данией вопрос передачи Украине F-16, - Рютте
09:35
Эксклюзив
"Работа по истощению россиян продолжается": Гуменюк о ситуации на левобережной Херсонщине
09:33
РФ хочет запустить производство иранских дронов в Беларуси
09:26
Минобороны Великобритании: дефицит воды становится все большей проблемой для временно оккупированного Донецка
08:57
Обновлено
Атака РФ: вокруг Киева сбили 15 российских ракет, по Черкасской области ударили две. Есть повреждения
08:39
Инфографика
Армия РФ за сутки потеряла в Украине 650 военных, 8 крылатых ракет и средство ПВО
08:38
Обновлено
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев
08:38
Эксклюзив
Из Авдеевки из-за постоянных обстрелов невозможно вывезти мусор, - Барабаш о ситуации в городе
08:21
Обновлено
РФ обстреляла Харьков и область ракетами С-300, зафиксировано по меньшей мере 6 "прилетов", - ОВА
08:20
Оккупанты вывозят награбленное имущество жителей Запорожской области в Крым, привлекают водителей грузовиков, - Генштаб
08:05
Эксклюзив
В Бердянске оккупанты ведут себя все хуже и хуже: мародерят и принудительно паспортизируют, - замглавы райсовета
08:03
OPINION
Наш день победы впереди
08:02
Обновлено
На Днепропетровщине украинская ПВО сбила 8 ракет РФ: обломки упали на четырехэтажку, ранена женщина
08:00
"Реал" – "Манчестер Сити": онлайн-трансляция полуфинала Лиги чемпионов
07:55
OPINION
Николай Княжицкий
"Ко времени" и "не ко времени" от Зеленского
07:36
Ночью ВСУ уничтожили над Украиной 23 из 25 российских ракет
07:32
Великобритания готовится передать Украине ракеты большой дальности, - Washington Post
06:53
Ломаченко в США высказался о войне РФ против Украины
06:28
"Реал" - "Манчестер Сити": где и когда смотреть полуфинал Лиги чемпионов
05:48
В Румынии инициировали перенос Дня победы с 9 на 8 мая
05:48
Азербайджан и Армения договорились о нескольких раундах переговоров под эгидой лидеров ЕС
04:56
G7
Поддержка Украины в перечне приоритетов предстоящего саммита G7, - премьер Японии
04:29
В ISW объяснили, что означает приезд лидеров соседних государств на парад к Путину
04:03
В мирном процессе Китай должен услышать не только РФ, но и Украину, - Госдеп США
03:35
ПВО, боеприпасы и разведданные: США готовят новый пакет военной помощи Украине на $1,2 млрд
02:39
Ограничатся возложением цветов: в Белгороде отменили праздничные мероприятия к 9 Мая
02:11
Индия к 2027 году планирует отказаться от дизельных авто в больших городах
01:43
астероид
Мимо Земли 12 мая пролетит небольшой астероид
01:15
Обновлено
Россияне атаковали Станислав и Кизомис в Херсонской области: пострадали 10 человек, среди них ребенок
00:55
МИД Италии рекомендовал своим гражданам выехать из Украины из-за массовых атак РФ
00:48
Нюрнбергская академия обнародовала декларацию о преступлении агрессии РФ против Украины
00:32
Стежками Героїв – ХХІ. В Карпатах завершился туристические соревнования, собравшего рекордное число участников
2023, понедельник
8 мая
23:51
Азовсталь
Агентство AP получило Пулитцеровскую премию за репортажи украинских журналистов из Мариуполя
23:22
Миколенко помог "Эвертону" одержать сенсационную победу в АПЛ
22:31
НАТО
В Румынии начались крупнейшие учения Сил специальных операций НАТО
22:19
На основе докладов Буданова и начальника Службы внешней разведки будем делать шаги, которые укрепят нашу защиту - Зеленский
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV