Такое мнение он высказал в интервью телеканалу "Эспрессо"



"Кто-то должен проиграть, и это базовый момент, о котором часто забывают на Западе. Возможно, будут переговоры. Хотя я так не думаю. Но, возможно, они будут уже после победы Украины. Если победит Россия, их точно не будет. Если вы продолжите воюевать, их тоже не будет", - считает Снайдер.



Историк подчеркнул, что для того чтобы закончить войну, Запад должен продолжать помогать Украине.



"Единственным путем к переговорам является победа Украины. Поэтому если люди хотят, чтобы война закончилась, они должны помочь Украине победить. Садиться за стол переговоров с этими людьми или нет - это ваше решение. История такое уже видела. Если вы решаете вести переговоры, вы не выбираете, с кем вы будете это делать. Но это будет ваше суверенное решение, которое вы впоследствии примете", - добавил он.



Полное интервью с американским историком Тимоти Снайдером будет опубликовано 26 марта в 20.00 на сайте Эспрессо.TV. В то же время, его будут транслировать в прямом эфире Эспрессо и на YouTube Эспрессо.