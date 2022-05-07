Единственные вероятные провокации, которые могут быть на 9 мая, – подстрекательство в Молдове, – политолог Магда
Директор Института мировой политики Евгений Магда отметил, что провокации на 9 мая в виде всеобщей мобилизации в РФ невозможны. Для России это означает объявление войны, если она объявляет войну Украине, то таким образом признает украинскую государственность
Об этом говорится в эфире Еспресо.
"Россия с одной стороны отрицает нашу государственность, а с другой стороны будет вынуждена признать, если объявит войну. Это нелогично", - сказал Магда.
Политолог предположил, что единственные провокации, которые могут состояться в так называемом российском "Дне победы", будут именно в Молдове.
"В Молдове вокруг "георгиевской колорадки" происходят активные сдвиги. И речь идет не о каком-то военном нападении из Приднестровья, а именно выступлениях левых сил, которые держат курс на РФ, поэтому, очевидно, будут хотеть дестабилизировать ситуацию в Молдове. Это то, что может быть вполне реально", – подчеркнул Магда.
- Кулеба призвал не преувеличивать значение даты 9 мая, потому что "каждый день возможны изменения". Министр иностранных дел добавил, что Украина готова к любым сценариям, потому что после начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля постоянно живет в состоянии угрозы.
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