Об этом Зеленский сказал в своем вечернем обращении.

28 октября украинцы отмечают день освобождения страны от нацистских оккупантов и чтят украинцев, которые боролись и победили нацизм в годы Второй мировой войны.

"Сегодня мы делаем это, держа в руках не цветы, а оружие. Сегодня сохранить память о подвигах наших предков означает защитить их достижения. Мы вспоминаем изгнание нацистов, приближая изгнание рашистов", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что зло, которое, казалось, в 1945-м было окончательно побеждено, возродилось через 80 лет и стало возможным прежде всего из-за безразличия. Ведь когда кто-то думает, что его не коснется война, которая происходит где-то далеко, в конце концов это становится заботой всех. И добавил, что зло всегда начинает одинаково, действует одинаково, но и заканчивает все равно.

"Зло всегда начинает одинаково. Захватчики называют себя освободителями. Вторжение своей армии – самозащитой. Как и 80 лет назад, украинский народ становится на оборону родной земли. И враждебный план блицкрига становится провалом".

Зло всегда действует одинаково. Убивает гражданское население, уверяя, что избивает только по военным объектам. Устраивает блокады и фильтрационные лагеря. И Сырец становится Аленовкой. Уничтожает города и деревни. И Корюковка становится Бучей. Но рано или поздно о военных преступлениях становится известно. Реакция мира становится болезненной. Политика умиротворения становится жестким противодействием. Положение зла становится цугцвангом.

Так что зло всегда заканчивает одинаково. Оккупант становится капитулянтом. Захватчик – беглецом. Военные преступники становятся подсудимыми, агрессия – приговором. Разрушения становятся репарациями. Вражеская техника становится музейными экспонатами. Подвиги дедушек становятся победами внуков", – сказал он, добавив, что результатом нашей борьбы непременно станет освобождение Украины. Ведь "восторженная территория становится свободной – так всегда было в прошлом и точно будет в будущем".

"Сегодня единственной тактикой России стал террор. Единственным возможным финалом такой тактики станет поражение. Террор стал доказательством их слабости и тестом для нашей устойчивости, – добавил Зеленский. – Вторая армия мира будет все меньше. Потери врага станут все больше. Я уверен, враждебная пропаганда не работает, провокации бездействуют, угрозы не пугают. Не испугает нас и любая тяжелая зима. Мы знаем, что самая темная ночь становится рассветом".

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