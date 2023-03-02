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Единственной гарантией безопасности Украины, кроме НАТО, было бы предоставление ядерного оружия: глава МИД Эстонии

2 мартa, 2023 четверг
21:26
война с Россией

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу считает, что членство в Североатлантическом Альянсе является единственным вариантом обеспечения безопасности Украины, за исключением ядерного оружия

Об этом он сказал в интервью американскому порталу Newsweek.

"Если мы скажем, что не видим Украину членом НАТО после этой войны, это будет означать, что мы боимся – либо прогнозируем, что Россия снова нападет, и тогда страны НАТО будут вовлечены в мировую войну, либо, по крайней мере, в войну за европейский континент. Это уже признание того, что широкомасштабная война повторится", – объяснил свою позицию эстонский министр.

Он отверг любые альтернативы членству Украины в Альянсе – в частности, план сближения с НАТО в обмен на большую готовность Киева к переговорам с РФ, который, как сообщали СМИ, продвигают Британия, Германия и Франция.

"Какой смысл пытаться копировать НАТО, если вы четко даете понять, что это не НАТО? Это похоже на полуНАТО. Я бы отнесся к такой копии с большим подозрением. Честно говоря, единственной гарантией, кроме НАТО, было бы предоставление Украине ядерного оружия", – сказал Рейнсалу, в то же время подчеркнув, что такой шаг невозможен и нежелателен ввиду обязательств ядерных государств Альянса по нераспространению ядерного оружия.

По словам Рейнсалу, оставление Украины вне зонтика безопасности Запада оставит Киев в неопределенности и подорвет процесс восстановления страны.

"Представьте, что мы не предоставим Украине после войны гарантии, предусмотренные статьей 5. Тогда мы будем поощрять Украину строить свою самооборону по стратегии "ежа", как на Диком Западе, стоя в своем форте с винтовками и ожидая Россию. Я думаю, что это создаст серую зону посреди Европы. Это был бы большой негативный сигнал по поводу их стремлений в Европейский Союз, с точки зрения безопасности, инвестиционных гарантий и всего остального", - добавил глава МИД Эстонии.

Эстония
НАТО
помощь Украине
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