Единственное решение эскалации - это дипломатия, - премьер Нидерландов пообещал Украине поддержку на фоне агрессии РФ

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским после их встречи 2 февраля.



Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подчеркнул, что основной темой переговоров с президентом Владимиром Зеленским было скопление российских войск на границе Украины.



"Я считаю, что единственное решение эскалации – это дипломатия. Это диалог России с США и НАТО, и конечно же, со странами Нормандского формата – Украиной, Германией и Францией", - подчеркнул Рютте.



Премьер выразил надежду, что диалог в рамках Нормандского формата даст решение.



"Если нет - тогда Нидерланды, абсолютно четко говорят, что дальнейшая агрессия России в отношении Украины будет иметь серьезные последствия. В Европе мы работаем в партнерстве с США для того, чтобы подготовить мощный пакет санкций", - заявил Марк Рютте.



Министр заверил, что Нидерланды будут поддерживать Украину, как смогут. По его словам, Амстердам предлагает Киеву помощь, чтобы отражать кибернападения.



Рютте отметил, что экономические отношения между странами преуспевают, как никогда: за последние пять лет вдвое увеличилось обращение двустороннего характера. Он призвал к дальнейшему развитию отношений между Украиной и Нидерландами.

Напомним, президент Украины провел встречу с премьер-министром Нидерландов, прибывшим с рабочим визитом впервые за 17 лет.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, Украина ожидает увеличения инвестиций из Нидерландов, являющихся одними из лидеров по объему капиталовложений в украинскую экономику.