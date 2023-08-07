Я иногда бываю слишком резок — в том числе в отношении людей, которые не хотят воевать. Я не говорю о тех, кто необходим на цивиле, кто платит лошадиные налоги, кто непригоден по отсутствию здоровья. Я говорю о тех мужчинах и женщинах, которые внутри себя знали, что могли и должны бы. Но даже не побоялись, а просто не нашли мотивации сильно изменить свой путь. А особенно о тех, кто ищет себе все более экзотических оправданий, и тех, кто неиспользованную энергию швырнул в небоевые с*ачи и поедание себя изнутри.

Я признаю, что смысла ругаться или винить нет. Это неконструктивно.

И у меня есть ряд причин просто искренне удивляться такой позиции. Сейчас хочу поделиться только одной.

Наше противостояние с Москвой продолжается более восьмисот лет. Вы в курсе.

Так вот, по моему убеждению — и международное право со мной согласится — единственное подобное преступление Кремль против Украины совершал только раз. В 1932–1933 годах. Другие меньше. Даже большевистское нашествие, даже Петр с вырезанным Батурином, даже Боголюбский.

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То, что делают с нами сейчас, называется "геноцид". Не в том смысле, в каком это слово болталось в трудолюбивом рту госпожи Юлии, а в настоящем. Вывоз украинских детей, завоз россиян на оккупированные земли, уничтожение целых городов. Это он и его таким видит мир — именно поэтому против Путина есть ордер, и он не вылезает из своей Бетонной палаты.

С другой стороны, сопротивление, которое мы оказываем сейчас, несравнимо ни с каким предыдущим. Ни с казацкими восстаниями, ни с Первыми и Вторыми освободительными состязаниями. И мир тоже это видит.

То есть, этот момент для нашей страны и нации важнее всех предыдущих. Не только при вашей жизни, а за тысячу лет. Время, которое трудно даже вообразить или постичь.

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И вот перед этой вечностью, перед десятками поколений предков и потомков кто-то стоит и говорит — не пойду, потому что военкомы гады, в спортзалах качкИ, а я на казака не учился?

Как это возможно? Вы же за себя перед ними держать ответ будете, а не за других. Вы же собственным детям и внукам будете объяснять, что вы делали в самый трудный для нации момент. Им вы тоже о качках расскажете? Думаете, зайдет?

Худшая ирония заключается в том, что я уверен — заденет всех. Ибо ведет мудрого история, а немудрого тянет. За муди.

Вопрос лишь в том, что вы будете чувствовать в процессе. И после него.

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Об авторе: Виктор Трегубов, украинский журналист, блоггер, публицист и общественно-политический деятель

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