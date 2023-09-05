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Единственное "достижение" России в войне – уничтожение Бахмута, - экс-директор ЦРУ

5 сентября, 2023 вторник
16:58
Война с Россией

Генерал Дэвид Петреус во время специального события Киевского форума безопасности "О главном: фронт и восстановление", которое происходит в эти часы, дал оценку "достижениям" российской армии и выразил восхищение стойкостью украинского народа

Дэвид Петреус, член Совета Безопасности Киевского Форума безопасности, командующий Центральным командованием США в 2008-10 годах, директор ЦРУ в 2011-12 годах, рассказал, что украинский народ продемонстрировал невероятную способность мобилизоваться и противостоять врагу, и это вызывает восхищение во всем мире.

"Весь мир следит за вашей страной и восхищается вами. То, как украинцы мобилизовались как народ, – это непревзойденно. Я восхищаюсь патриотизмом и выдержкой украинского народа", - подчеркнул генерал. Он акцентировал, что украинские Вооруженные Силы поразили весь мир, когда выиграли битву. за Киев, Сумы, Чернигов, Харьков, отвоевали Херсон.

"Единственное достижение российских войск за зимнее наступление, которое они осуществили, – это уничтожение города Бахмут ценой жизней 25 тысяч солдат", - сказал Дэвид Петреус.

Экс-директор ЦРУ также подчеркнул, что гордится быть членом Совета безопасности Киевского Форума безопасности: "Мы много говорим об изобретательности Украины, способности к адаптации. И место, где мы сегодня проводим это мероприятие, еще раз доказывает это. Какая еще страна может перестроить паркинг под место проведения мероприятия такого уровня? Это еще одно подтверждение того, что украинцы очень изобретательны", - сказал он.

Киевский Безопасностный Форум (КБФ) основан Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" как платформа нашего государства для обсуждения проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

Еспресо - информационный спонсор специального события КБФ "О главном: фронте и восстановлении", которое происходит 5 сентября.

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