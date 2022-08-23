Об этом в эфире Еспресо сказала временно исполняющая полномочия мэра Херсона Галина Луговая.

"Не удастся провести им псевдореферендум. Они это видят. Около 100% уверенность, что 11 сентября этого не произойдет, потому что украинцы оказывают большое сопротивление. Украинцы просыпаются и везде видят на деревьях желтого и синего цвета ленты, они видят отметки желто-синие на домах и заборах. Партизанское движение сопротивляется", - рассказала она.

По словам Луговой, люди не хотят идти на псевдореферендум.

"Люди из Херсона мне говорили: "Единственное, что заставит уйти людей – если россияне возьмут автоматы, будут стрелять в квартиру, в ворота в частном секторе и будут тащить". Тогда люди боясь за свою жизнь, могут сделать такие шаги, но это будет резонансное событие и ни к чему хорошему это не приведет", - добавила она.

Луговая отметила, что россияне планировали людей свозить из Крыма для проведения псевдореферендума.

"У них есть похищенные списки, у них есть вся база, но не удается. Им не хватает человеческого ресурса и наше патриотическое настроение не дает им провести псевдореферендум", - подытожила чиновница.