Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире всеукраинского телемарафона.

"Путин может ни на что не соглашаться, потому что Путин для того и начал войну, чтобы установить свои правила. Поэтому считать, что что-то должно поджать Путина к тому, чтобы он принял какие-то правильные решения, – это неправильно. Пока это не сделают ВСУ с точки зрения тактических поражений российской армии на Юге, в Центре, на Востоке нашей страны. То есть единственное, что понимает Путин, – только прямой удар Вооруженными силами по его армии", – сказал Подоляк.

Он также назвал несколько шагов, которые должно сделать международное сообщество во избежание возможной ядерной катастрофы на ЗАЭС. "Первое – это действительно демилитаризовать зону вокруг ЗАЭС. Второе – отвести все войска России хотя бы на 10-15 километров. Третье – если Россия это не делает, то нужно ввести оптимальные, жесткие санкции против атомной отрасли РФ. Четвертое – вместо заявлений МАГАТЭ, ООН и так далее надо вывести Россию из состава всех тех организаций, для того чтобы не было влияния, не было права вето".

"Я особенно говорю об ООН. Чтобы Россия перестала быть постоянным членом Совета безопасности ООН. И чтобы наконец-то ООН начала принимать резолюции, которые действительно будут другими странами восприниматься как резолюции действия, а не резолюции, чтобы отбиться от вопросов", - подчеркнул Подоляк.

Гендиректор МАГАТЭ Гросси заявил 1 сентября, что миссия организации будет сохранять постоянное присутствие на Запорожской АЭС.

31 августа заместитель директора Института проблем безопасности АЭС Сергей Паскевич в эфире Еспресо заявил , что МАГАТЭ должно оценить готовность работников ЗАЭС действовать в случае аварии.

В тот же день миссия МАГАТЭ отправилась из Киева на ЗАЭС, прибыла в Запорожье, несмотря на то, что оккупанты заставили делегацию ждать в очереди на границе оккупированных территорий.

1 сентября Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что миссия МАГАТЭ прибудет на ЗАЭС, несмотря на попытки оккупантов помешать ей.

1 сентября в эфире Еспресо экс-председатель Госкомитета по ядерной безопасности Николай Штейнберг заявил , что пока нечего ждать от миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.

В Энергоатоме сообщили, что в результате обстрелов оккупантов на ЗАЭС сработала аварийная защита, отключился пятый энергоблок. Как отмечается, это уже второй раз за последние 10 дней преступные действия армии РФ привели к отключению блока и обесточению станции.

Ранее стало известно, что миссия преследует цель провести инспекцию на Запорожской атомной электростанции в Энергодаре, которую оккупировали российские войска.