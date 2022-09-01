English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Единственное, что понимает Путин, – прямой удар. Подоляк о путях урегулирования на ЗАЭС

Единственное, что понимает Путин, – прямой удар. Подоляк о путях урегулирования на ЗАЭС

1 сентября, 2022 четверг
21:28
война с Россией

Президент России может не согласиться на вывод своих войск с территории Запорожской АЭС и на демилитаризацию вокруг станции

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире всеукраинского телемарафона.

"Путин может ни на что не соглашаться, потому что Путин для того и начал войну, чтобы установить свои правила. Поэтому считать, что что-то должно поджать Путина к тому, чтобы он принял какие-то правильные решения, – это неправильно. Пока это не сделают ВСУ с точки зрения тактических поражений российской армии на Юге, в Центре, на Востоке нашей страны. То есть единственное, что понимает Путин, – только прямой удар Вооруженными силами по его армии", – сказал Подоляк.

Он также назвал несколько шагов, которые должно сделать международное сообщество во избежание возможной ядерной катастрофы на ЗАЭС. "Первое – это действительно демилитаризовать зону вокруг ЗАЭС. Второе – отвести все войска России хотя бы на 10-15 километров. Третье – если Россия это не делает, то нужно ввести оптимальные, жесткие санкции против атомной отрасли РФ. Четвертое – вместо заявлений МАГАТЭ, ООН и так далее надо вывести Россию из состава всех тех организаций, для того чтобы не было влияния, не было права вето".

"Я особенно говорю об ООН. Чтобы Россия перестала быть постоянным членом Совета безопасности ООН. И чтобы наконец-то ООН начала принимать резолюции, которые действительно будут другими странами восприниматься как резолюции действия, а не резолюции, чтобы отбиться от вопросов", - подчеркнул Подоляк.

  • Гендиректор МАГАТЭ Гросси заявил 1 сентября, что миссия организации будет сохранять постоянное присутствие на Запорожской АЭС.
  • 31 августа заместитель директора Института проблем безопасности АЭС Сергей Паскевич в эфире Еспресо заявил , что МАГАТЭ должно оценить готовность работников ЗАЭС действовать в случае аварии.
  • В тот же день миссия МАГАТЭ отправилась из Киева на ЗАЭС, прибыла в Запорожье, несмотря на то, что оккупанты заставили делегацию ждать в очереди на границе оккупированных территорий.
  • 1 сентября Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что миссия МАГАТЭ прибудет на ЗАЭС, несмотря на попытки оккупантов помешать ей.
  • 1 сентября в эфире Еспресо экс-председатель Госкомитета по ядерной безопасности Николай Штейнберг заявил , что пока нечего ждать от миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.
  • В Энергоатоме сообщили, что в результате обстрелов оккупантов на ЗАЭС сработала аварийная защита, отключился пятый энергоблок. Как отмечается, это уже второй раз за последние 10 дней преступные действия армии РФ привели к отключению блока и обесточению станции.
  • Ранее стало известно, что миссия преследует цель провести инспекцию на Запорожской атомной электростанции в Энергодаре, которую оккупировали российские войска.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Россия
Энергодар
Запорожская АЕС
Читайте также:
путін, шойгу
29 августа, 2022 понедельник
Британская разведка узнала, как наказали Шойгу за неудачи в войне с Украиной
Ярослав Юрчишин
30 августа, 2022 вторник
Средства от активов РФ на 28 млрд грн, о конфискации которых заявил Зеленский, не поступили в казну, - нардеп Юрчишин
Володимир Путін
29 августа, 2022 понедельник
Путин собирался предъявить миру на саммите G20 предложение новой геополитической реальности, - политэксперт Кулик
Киев
+16°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.45
    Покупка 39.45
    Продажа 40.24
  • EUR
    Покупка 39.41
    Продажа 40.41
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
1 сентября
23:56
Пусть учатся сдаваться в плен. В Офисе президента прокомментировали предстоящие военные учения России и Беларуси
23:49
Повреждены полсотни частных домов: оккупанты обстреляли одну из общин Днепропетровщины
23:45
Правительство отложило возможность выезда военнообязанных за границу под залог
23:31
МАГАТЕ
"Это был цирк": сотрудник ЗАЭС рассказал, что оккупанты водили миссию МАГАТЭ только своим маршрутом по станции
23:15
Судно с кукурузой, плывущее из Украины в Стамбул, село на мель и заблокировало движение в Босфорском проливе
22:51
Хвастался обстрелами и пытками. Журналисты идентифицировали личность российского военного преступника
22:50
В Шотландии для расселения беженцев из Украины подготовили уже второй круизный лайнер
22:36
На Масленицу сжег чучело в камуфляже. В Петербурге судят юношу за хулиганство по мотивам ненависти
22:33
В ЕС одобрили две вакцины от Омикрона
22:31
Оккупанты пытаются превратить миссию МАГАТЭ в бесплодную экскурсию по ЗАЭС, - Зеленский
22:15
Верещук обратилась к родителям: "Защитите детей, выезжайте с оккупированных территорий"
22:09
Венгрия Орбана - троянский конь России и Китая в Европе, - Politico
21:56
Зеленский ввел военные администрации в четырех городах Донетчины
21:52
"Ряд важных и ценных инструментов": Резников прокомментировал новый пакет военной помощи от Швеции
21:46
Лукашенко Путин
Лукашенко заговорил о "конфликте между президентом и военными в Украине". У Зеленского ответили
21:43
Укрзализныця получит дополнительные почти 100 млн евро от ЕБРР на модернизацию и ремонт поездов
21:33
Министр финансов Британии верит, что G7 примет решение об ограничении цены на нефть из РФ
21:17
Украина может деоккупировать Херсон без боевых действий – экс-председатель Королевского института Объединенных ВС Великобритании
21:10
Совбез ООН 22 сентября проведет заседание по теме "поддержание мира и безопасности в Украине"
21:09
Bayraktar Байрактар
"Байрактар" сработал на отлично. Военные показали работу беспилотников
21:04
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
20:59
"Стену" с РФ перестали строить, потому что кому-то показалось, что россияне не пойдут дальше, - генерал-майор Бидыло
20:57
Путин рассказал школьникам о новой цели "спецоперации" в Украине
20:42
Американская рок-группа Red Hot Chili Peppers поднял украинский флаг на концерте в Майами
20:41
В ГСЧС рассказали о состоянии ликвидации торфяных пожаров в Киевской области
20:37
Мы больше не будем уязвимы к шантажу, – Джонсон об отказе от российских энергоносителей
20:34
США не дали визу главе МВД РФ Колокольцеву для участия в мероприятии ООН
20:20
МАГАТЭ будет сохранять постоянное присутствие на Запорожской АЭС, - гендиректор Гросси
20:18
Литва предлагает снарядить на ЗАЭС полицейскую миссию
20:14
ВСУ получат от Дании зимнюю форму и одежду
20:03
Антикоррупционный суд Украины впервые конфисковал состояние подсанкционного российского олигарха
20:00
Украина соберет около 50 млн тонн зерновых – это вдвое меньше, чем в прошлом году, - Всеукраинский аграрный совет
19:52
Ривненскую область посетил миллиардер Баффет и поработал там комбайнером
19:44
На фото украинское поле пшеницы
РФ нанесла более $27 млрд ущерба сельскому хозяйству Украины и $3 млрд – фермерам, – Центр стратегических коммуникаций
19:40
"Не можем полагаться ни на Россию, ни на Газпром": Германия не рассчитывает зимой на газ из "Северного потока"
19:29
За лето в Испании более 4600 человек умерли от жары
19:09
Компромисс вместо конфликта: между Сербией и Косово заработали новые правила пересечения границы
18:52
Эксклюзив
Этот ПТРК создали, чтобы уничтожать российские танки: что может комплекс NLAW против "брони" армии РФ
18:50
Wizz Air вместо отмененных рейсов в Москву полетит в столицу Узбекистана
18:50
Враг попытался наступать на нескольких направлениях в Донецкой области, успеха не имел, отошел, - Генштаб
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV