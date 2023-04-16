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Единственное, что осталось – это политическое решение: Резников о членстве Украины в НАТО

16 апреля, 2023 воскресенье
13:54
Мир

Министр обороны Алексей Резников заявил, что с началом полномасштабного вторжения РФ Украина фактически стала членом НАТО, осталось принять только политическое решение

Об этом говорится в интервью министру испанской газеты La Razon.

Министр обороны подтвердил, что Украина де-факто уже стала членом Североатлантического альянса: "Да, мы используем их стандарты и вооружения. Существует большая взаимосовместимость в разведке, обучении, использовании арсенала, военной медицине... После этой войны единственное, что осталось – это политическое решение стать членом де-юре: Россия является самой большой угрозой для НАТО на следующие десять лет, как было определено на Мадридском саммите, и никто не имеет такого непосредственного опыта борьбы с ней и победы над ней, как мы. Что может быть лучшей причиной, чем это? Мы им нужны.

Также Алексей Резников опроверг тезис, что НАТО помогает Украине в противостоянии, но не предоставляет возможностей для победы.

"Мы видим, что первоначальные ожидания были превзойдены, и они верят в нас. Все оружие, которое они нам поставляли, было использовано в больших победах, и ставки соответственно выросли. Когда я попросил в Вашингтоне эти "Стингеры" перед тем, как все началось , мне сказали, что это невозможно, что это незаконно, а потом, что это вопрос политического сдерживания. Через два месяца первая партия из Литвы прибыла с одобрения Белого дома. И так происходит со всем. Для меня нет ничего невозможного", - подчеркнул министр. 

В частности, он утверждал, что войска НАТО не нужны Украине, и руководство даже не просило о них. Алексей Резников добавил, что у страны достаточный человеческий капитал, нужно только оружие и обучение.

  • Напомним, премьер Польши Матеуш Моравецкий подтвердил поддержку Варшавой плана вступления Украины в Североатлантический Альянс, предусматривающий определенные гарантии безопасности на саммите НАТО в Вильнюсе.
Украина
Война с Россией
Алексей Резников
НАТО
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