Единственное, что осталось – это политическое решение: Резников о членстве Украины в НАТО

Об этом говорится в интервью министру испанской газеты La Razon.

Министр обороны подтвердил, что Украина де-факто уже стала членом Североатлантического альянса: "Да, мы используем их стандарты и вооружения. Существует большая взаимосовместимость в разведке, обучении, использовании арсенала, военной медицине... После этой войны единственное, что осталось – это политическое решение стать членом де-юре: Россия является самой большой угрозой для НАТО на следующие десять лет, как было определено на Мадридском саммите, и никто не имеет такого непосредственного опыта борьбы с ней и победы над ней, как мы. Что может быть лучшей причиной, чем это? Мы им нужны.

Также Алексей Резников опроверг тезис, что НАТО помогает Украине в противостоянии, но не предоставляет возможностей для победы.

"Мы видим, что первоначальные ожидания были превзойдены, и они верят в нас. Все оружие, которое они нам поставляли, было использовано в больших победах, и ставки соответственно выросли. Когда я попросил в Вашингтоне эти "Стингеры" перед тем, как все началось , мне сказали, что это невозможно, что это незаконно, а потом, что это вопрос политического сдерживания. Через два месяца первая партия из Литвы прибыла с одобрения Белого дома. И так происходит со всем. Для меня нет ничего невозможного", - подчеркнул министр.

В частности, он утверждал, что войска НАТО не нужны Украине, и руководство даже не просило о них. Алексей Резников добавил, что у страны достаточный человеческий капитал, нужно только оружие и обучение.