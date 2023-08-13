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OPINION

Единственное, что может удержать украинцев после войны в Украине – это свобода

Сергей Таран
13 августа, 2023 воскресенье
14:05
Мнение

И потому после войны нужно немедленно восстановить все свободы, приостановленные на время действия военного положения

Единственное, что может удержать украинцев после войны в Украине – это свобода. Свобода – жить в стране, которая отстояла свою независимость в войне с одной из самых жестоких современных диктатур в истории человечества, и свобода не зависеть от бюрократии, пусть и счастливых, но чуждых мигрантам обществ.

И потому после войны нужно немедленно восстановить все свободы, приостановленные во время действия военного положения. Свобода избирать и быть избранным во власть, свобода свободно говорить и действовать — это неотделимая часть Украины, без сохранения которой невозможно сохранение украинской идентичности.

Свобода предпринимательства должна стать визитной карточкой страны. Честно говоря, у нас просто нет другого выхода. Ибо никаким иным образом удержать и заинтересовать инвестировать в геополитически сложную Украину просто невозможно. Частная собственность в Украине должна стать святой. И всех, кто захочет "забрать и поделить" или кошмарить бизнес "проверками", нужно жестко наказывать. Потому что неприкосновенная частная собственность – это не только рабочие места, но и безопасность.

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Иностранные инвестиции и заводы мировых компаний, расположенные ближе к российским границам, — это еще один аргумент для Запада защищать Украину от новых угроз. Либерализация бизнеса и тотальное уменьшение налогов – это абсолютно реалистичный план, учитывая, что Запад уже берет на себя значительные финансовые обязательства по восстановлению Украины. И эти средства нужно тратить не на проедание, а на создание в Украине самодостаточной динамической экономики.

Профессиональная армия с очень высокими зарплатами – это сверхмощный аргумент иметь уверенность в будущем Украины. Финансирование такой мощной армии – это предмет переговоров с Западом о гарантиях безопасности до вступления в НАТО. И Запад на это пойдет, потому что там прекрасно понимают, что ВСУ защищают и их тоже.

Гуманитарная политика – это создание благоприятной среды, которую можно найти только в Украине. А еще – это безопасность. Там, где меньше остатков "руцкого мера" - там меньше войны. Если в вопросах экономики нужна либерализация, то здесь нужно неустанное взращивание собственной идентичности — так, как это делается в подавляющем большинстве успешных стран, где защищают свое понимание истории, культуры и будущего.

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Наука и образование – это отдельная стратегия. В Украине государственные инвестиции в интеллект никогда не были приоритетом, а зарплаты в сфере науки и образования просто позорны. Это должно раз и навсегда измениться. Конкурентное образование и наука — не только сохранит молодежь и научный потенциал в Украине, но и может привлечь ученых из других стран — тех, за которыми охотятся в мире передовые экономики.

Самый больший капитал современной экономики – идеи и ясные головы. А их могут привлечь не гулаговские "шарашки", о которых уже, вероятно, кто-то мечтает масштабировать на всю Украину, а перспективы, свободы и деньги. Благодаря им у Украины будут свои современные технологии и свое новейшее вооружение.

И последнее. Все эти изменения должны быть только в контексте неотвратимого членства в НАТО и ЕС. И не надо считать, что это невозможно, потому что когда-то кто-то считал, что для Украины невозможно получить "безвиз", или ассоциацию с ЕС, или — бить Россию на поле боя… Как когда-то были и не верившие в распад СССР или объединение Германии.

Всё возможно. И в основе этих изменений должны быть свободные граждане. Не огражденные от мира стенами. А интегрированные с миром правами, возможностями, уважением и признанием.

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Об авторе. Сергей Таран, политолог

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